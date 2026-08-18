Un jabalí se cruza de noche por la carretera en Aspariegos e impacta contra un coche

Nuevo accidente provocado por la fauna salvaje en Zamora. Durante la noche de este pasado lunes, un jabalí impactó contra un coche que circulaba por la carretera CL-612, en Aspariegos.

La colisión se produjo pasadas las once de la noche a la altura del kilómetro 101 y, como consecuencia del golpe, una mujer de 40 años resultó herida. El centro de emergencias de Castilla y León 1-1-2 movilizó a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl. Los profesionales atendieron a la mujer herida, que se quejaba de las cervicales.