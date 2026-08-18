Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente laboral en Zamora: atropello mortal de un trabajador en BenaventeMultas ORA para conductores en ZamoraPelea en Belver de los Montes por el robo de un patineteMarquesinas inteligentes en las paradas de autobús de ZamoraIncendio en Hermisende, Zamora
instagramlinkedin

Un jabalí se cruza de noche por la carretera en Aspariegos e impacta contra un coche

Una mujer de 40 años ha sido atendida por los profesionales sanitarios

Un vehículo de la Guardia Civil de tráfico.

Un vehículo de la Guardia Civil de tráfico. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. A.

Nuevo accidente provocado por la fauna salvaje en Zamora. Durante la noche de este pasado lunes, un jabalí impactó contra un coche que circulaba por la carretera CL-612, en Aspariegos.

La colisión se produjo pasadas las once de la noche a la altura del kilómetro 101 y, como consecuencia del golpe, una mujer de 40 años resultó herida. El centro de emergencias de Castilla y León 1-1-2 movilizó a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl. Los profesionales atendieron a la mujer herida, que se quejaba de las cervicales.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu: 'Somos los mayores fabricantes de pienso en España y Europa en una sola planta
  2. Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
  3. Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
  4. Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
  5. Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses
  6. El incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal
  7. El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
  8. Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido

Un jabalí se cruza de noche por la carretera en Aspariegos e impacta contra un coche

Un jabalí se cruza de noche por la carretera en Aspariegos e impacta contra un coche

Las orquestas y una merienda popular serán los platos fuertes de las fiestas en Villaflor

El supuesto robo de un patinete, detonante de la multitudinaria pelea en Belver de los Montes que dejó tres heridos

Jacinto Thoryo, el zamorano que marcó el movimiento anarquista en la Barcelona de los años 30

Jacinto Thoryo, el zamorano que marcó el movimiento anarquista en la Barcelona de los años 30

Alcañices echa el cierre a unas fiestas para recordar

Alcañices echa el cierre a unas fiestas para recordar

Situación del incendio en Hermisende (Zamora): índice de gravedad 1, pero optimismo en las labores de extinción

Pasión taurina en Venialbo: El encierro de San Roquito reúne a numerosos caballistas y aficionados

Pasión taurina en Venialbo: El encierro de San Roquito reúne a numerosos caballistas y aficionados

Muere Marcos Rodríguez Pantoja, el "niño lobo" que encontró en Sierra Morena la familia que no tuvo entre los hombres

Muere Marcos Rodríguez Pantoja, el "niño lobo" que encontró en Sierra Morena la familia que no tuvo entre los hombres
Tracking Pixel Contents