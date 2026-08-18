Un jabalí se cruza de noche por la carretera en Aspariegos e impacta contra un coche
Una mujer de 40 años ha sido atendida por los profesionales sanitarios
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A. A.
Nuevo accidente provocado por la fauna salvaje en Zamora. Durante la noche de este pasado lunes, un jabalí impactó contra un coche que circulaba por la carretera CL-612, en Aspariegos.
La colisión se produjo pasadas las once de la noche a la altura del kilómetro 101 y, como consecuencia del golpe, una mujer de 40 años resultó herida. El centro de emergencias de Castilla y León 1-1-2 movilizó a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Sacyl. Los profesionales atendieron a la mujer herida, que se quejaba de las cervicales.
- Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu: 'Somos los mayores fabricantes de pienso en España y Europa en una sola planta
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
- Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
- Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
- Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses
- El incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido