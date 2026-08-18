Fermoselle solicita la declaración de zona catastrófica para todo el territorio de Sayago afectado por el incendio

La magnitud del incendio forestal declarado el pasado 29 de julio en el término de Fermoselle ha llevado a este Ayuntamiento a solicitar la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para las zonas afectadas. La resolución se basa en los "daños han tenido un importante impacto en nuestra comarca, especialmente en los sectores vitivinícola, olivarero y ganadero, además de afectar a las condiciones de vida de la población y provocar interrupciones de servicios esenciales, como el suministro eléctrico y las comunicaciones".

El incendio provocó el confinamiento de Fermoselle y Fariza y la evacuación de un millar de personas de 12 núcleos de población: Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles, Záfara, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Muga de Sayago y Tudera.

El riesgo de este incendio para la población llevó a la Junta de Castilla y León a decretar el nivel dos en el índice de peligrosidad potencial de incendios, el máximo contemplado en el operativo de incendios autonómico, y el mismo se extendió a 11.000 hectáreas, entre ellas una parte incluida en el Parque Natural de los Arribes del Duero, de gran valor ecológico, medioambiental y turístico, procediendo su pronta recuperación y restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.

Similitud con el de 2017

Apunta el Decreto de Alcaldía de Fermoselle que incendio "tiene una gran similitud con el iniciado en el verano de 2017 en la misma zona de la localidad de Fermoselle y que, igualmente, se extendió a varias localidades cercanas".

Atendiendo a que estos desastres han producido importantes daños materiales como la "pérdida de la cosecha del sector vitivinícola y olivarero en las zonas afectadas, y habiendo repercutido igualmente en el sector ganadero de gran raigambre en la comarca de Sayago, perturbando gravemente las condiciones de vida de la población en esta área geográfica, así como la paralización, como consecuencia del mismo, de servicios públicos esenciales a consecuencia de cortes de electricidad durante los días 29 y 30 de julio de 2026, así como de Internet durante varias días a partir del inicio del incendio", el Ayuntamiento de Fermoselle considera, como administración pública interesada, que procede la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista por el Consejo de Ministros.

El Ayuntamiento de Fermoselle solicitar la "pronta recuperación y restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada".

La Resolución de Alcaldía se remite a la Subdelegación del Gobierno en Zamora y a la Dirección de Administración Local de la Junta de Castilla y León.