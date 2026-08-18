Un “encierro soñado” en Villalpando: tres de los cuatro novillos entraron solos por la Puerta Villa

El festejo taurino celebrado este martes por la mañana en Villalpando ha dejado un espectacular sabor de boca a todos los asistentes al evento. El alcalde, Emiliano de la Puente, no ha dudado ni un ápice en calificar a este encierro de “espectacular” y de ser un “encierro soñado”, resarciéndose de la estampa vivida en el primer encierro, en el cual no se consiguió meter a ningún novillo en el pueblo, y haciendo de este segundo un festejo que ha compensado con creces la visita de los aficionados.

El primer edil se encargó de destacar un momento “histórico”, pues tres de los cuatro novillos enfilaron el recorrido urbano sin necesidad de que fueran ayudados por los cabrestos, siendo arropados únicamente por los caballos, logrando de esta manera alcanzar la ya emblemática "Puerta Villa” para dejar una de las imágenes más espectaculares de estas fiestas patronales.

De hecho, de la Puente no dudó en señalar que uno de los tres novillos se quedó “justo debajo de la Puerta villa”, más concretamente en la zona del primer cierre que impide que los toros vuelvan al campo. Allí, en ese punto, junto a las gradas y al público, el novillo dejó una estampa espectacular que pudo ser disfrutada por los vecinos. “Lo estuvo viendo todo el mundo, la verdad que ha sido un encierro soñado”, recalcaba el alcalde.

Rescate del último novillo

El cuarto y último protagonista de la jornada fue un novillo negro que se encargó de destacar desde el primer momento gracias a su rapidez. Este hecho es lo que le hizo descolgarse del resto y, por lo tanto, no formó parte de esta histórica estampa.

Sin embargo, esta situación se resolvió con una gran maestría. El alcalde explicó que “una vez que los tres primeros toros entraron al pueblo acompañados de los caballos, los cabestros se encargaron de buscar al novillo rezagado por el campo”. Una vez que fue localizado, “se le fue llevando poco a poco hasta el pueblo”. Además, para asegurar el éxito de esta acción, se dejó que esta pequeña manada que se formó durante la búsqueda de toro rezagado descansara a unos 400 metros de la entrada del municipio, recuperando de esta manera el aliento y así los bueyes lo metieron por la Puerta Villa.

Los cuatro novillos completaron sin ningún contratiempo los casi dos kilómetros de recorrido urbano que cruzan la villa de lado a lado hasta su llegado a los toriles. El festejo demostró el gran nivel de los caballistas y, como se ha encargado de confirmar Emiliano de la Puente, “no ha habido ningún tipo de incidente”, cerrando así una espectacular mañana taurina en la capital de Tierra de Campos.