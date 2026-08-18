Un coche vuelca a primera hora de la mañana en Sanabria: tres heridos
Dos vehículos han colisionado a la altura de Castro de Sanabria
A. A.
Además del atropello mortal en Benavente y del accidente con fauna en Aspariegos, el centro de emergencias de Castilla y León 1-1-2 de Zamora también ha atendido otro incidente más en las carreteras de la provincia de Zamora.
A primera hora de mañana, en torno a las nueve y veinte minutos, dos coches han colisionado en Castro de Sanabria, en Cobreros. La colisión se ha producido a la altura del kilómetro 21 y tras el impacto, uno de los turismos ha volcado. Tres personas han resultado heridas, aunque todas ellas se encontraban fuera de sus vehículos cuando han sido atendidas.
El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias soporte vital básico y una UVI móvil.
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