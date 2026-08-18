Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente laboral en Zamora: atropello mortal de un trabajador en BenaventeMultas ORA para conductores en ZamoraPelea en Belver de los Montes por el robo de un patineteMarquesinas inteligentes en las paradas de autobús de ZamoraIncendio en Hermisende, Zamora
instagramlinkedin

Un coche vuelca a primera hora de la mañana en Sanabria: tres heridos

Dos vehículos han colisionado a la altura de Castro de Sanabria

Ambulancia de Emergencias Sanitarias.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. A.

Además del atropello mortal en Benavente y del accidente con fauna en Aspariegos, el centro de emergencias de Castilla y León 1-1-2 de Zamora también ha atendido otro incidente más en las carreteras de la provincia de Zamora.

A primera hora de mañana, en torno a las nueve y veinte minutos, dos coches han colisionado en Castro de Sanabria, en Cobreros. La colisión se ha producido a la altura del kilómetro 21 y tras el impacto, uno de los turismos ha volcado. Tres personas han resultado heridas, aunque todas ellas se encontraban fuera de sus vehículos cuando han sido atendidas.

Noticias relacionadas y más

El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias soporte vital básico y una UVI móvil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu: 'Somos los mayores fabricantes de pienso en España y Europa en una sola planta
  2. Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
  3. Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
  4. Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
  5. Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses
  6. El incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal
  7. El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
  8. Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido

Un coche vuelca a primera hora de la mañana en Sanabria: tres heridos

Un coche vuelca a primera hora de la mañana en Sanabria: tres heridos

Operación salvamento de cientos de peces en ríos sanabreses

Operación salvamento de cientos de peces en ríos sanabreses

Un jabalí se cruza de noche por la carretera en Aspariegos e impacta contra un coche

Un jabalí se cruza de noche por la carretera en Aspariegos e impacta contra un coche

Las orquestas y una merienda popular serán los platos fuertes de las fiestas en Villaflor

El supuesto robo de un patinete, detonante de la multitudinaria pelea en Belver de los Montes que dejó tres heridos

Jacinto Thoryo, el zamorano que marcó el movimiento anarquista en la Barcelona de los años 30

Jacinto Thoryo, el zamorano que marcó el movimiento anarquista en la Barcelona de los años 30

Alcañices echa el cierre a unas fiestas para recordar

Alcañices echa el cierre a unas fiestas para recordar

Situación del incendio en Hermisende (Zamora): índice de gravedad 1, pero optimismo en las labores de extinción

Tracking Pixel Contents