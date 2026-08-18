Alcañices echa el cierre a unas fiestas para recordar

La Villa de Alcañices puso el broche de oro a sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y San Roque con una jornada donde los protagonistas fueron, como manda la tradición cada 17 de agosto, los encierros taurinos en la calle “San Andrés”, donde los aficionados pudieron lidiar con las reses de la ganadería de José Luis Mayoral: tres vacas por la mañana y otras tres por la tarde junto al toro “Tordo”.

GALERÍA | Jóvenes y mayores disfrutan del encierro en Alcañices / Chany Sebastián

Un último día festivo que se iniciaba al amanecer con la música de la charanga “Rotato” para enlazar la noche con el día y disfrutar luego con la chocolatada de las peñas en la Plaza Mayor.

Estrella Mendoza animaba la Plaza Mayor con sus pasodobles, rancheras, boleros y cumbias, y en la Plaza Alcalde Tomás Carrión la orquesta La Huella, de Segovia, cumpliendo siempre su con espectáculo y música en directo, era la encargada de cerrar los actos festivos que culminaron con la clásica la traca final.

Uno de los grandes aciertos ha sido el traslado definitivo de las verbenas populares de la Plaza Mayor (ante el más que evidente grave peligro de accidentes con la carretera N-122) a la Plaza Alcalde Tomás Carrión, un espacio abierto mucho más grande e idóneo para este tipo de eventos. La mayoría de las noches la antigua Plaza de las Moreras estuvo a rebosar, ya incluso con el espacio añadido del antiguo edificio de Medio Ambiente (aunque pendiente de adecuar).

Éxito al que se ha unido en estos últimos años la contratación de grandes orquestas, y muestra de ello ha sido este año las actuaciones de Musical Compás de Salamanca, Clan Zero de Valladolid, Royal Espectáculo de Galicia, Cañón de Santa María del Páramo (León) y La Huella de Segovia.

Otro de los éxitos ha estado en los tardeos y actuaciones a primera hora de la noche en la Plaza Mayor por donde han pasado multitud y variedad de grupos y artistas como Jimenos Band, Agüita Salá, El Portal de Carmen, Los Kalis, África Herrero, Carmelo Añoranza, Pedrá, Fran Pahino y Estrella Mendoza, así como las agrupaciones de folclore Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes, Ancha es Castilla y Pandereteras de Raigal.

Protagonismo merecido también para las 27 peñas y sus 462 peñistas, que un año más han estado plenamente integrados en los festejos formando parte imprescindible, en particular, de los festejos taurinos y de los bailes nocturnos, además de su comida de hermandad y de sus desfiles, así como en la celebración del Gran Prix.

Tanto alcañizanos como foráneos han coincidido al señalar que el programa festivo de la Virgen de la Asunción y San Roque elaborado este año por el Ayuntamiento de Alcañices, que preside el alcalde David Carrión, es "el más amplio, atractivo y variado de toda la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba". El mejor barómetro de ese éxito ha sido la asistencia de festajeros de todas las edades.

David Carrión hace balance: “Las fiestas de Alcañices han recuperado su esplendor y todo ello ha sido gracias a cuantos hemos participado y colaborado de una u otra manera en la confección del programa festivo que nos ha llevado mucho trabajo pero que ha merecido la pena. También gracias a cuantos han participado en ellos, alcañizanos y visitantes, a los cuales estamos muy agradecidos. Las peñas han estado un año más de matrícula de honor. A partir de mañana comenzaremos a trabajar unidos ya pensando en las fiestas de 2027”.

Una vez finalizadas las fiestas tendrá lugar una nueva edición de la “Ruta del Contrabando”, con salida desde la freguesía portuguesa de Sao Martinho de Angueira en el concelho de Miranda do Douro para, cruzando la frontera, hacer el recorrido hasta Alcañices donde los participantes serán agasajados con una cena que incluía la inscripción de tres euros.