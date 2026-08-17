Zamora se moviliza por los incendios forestales: esta es la fecha y hora del acto de protesta

Bajo el lema "Nuestra tierra vuelve a arder", un total de 55 colectivos, asociaciones, sindicatos, organizaciones ecologistas y federaciones vecinales han decidido unirse para denunciar la "tragedia medioambiental" que suponen los incendios forestales que, hasta la fecha han devastado más de 90.000 hectáreas en Castilla y León.

Ante esta situación, el "frente social" creado a raíz de los incendios que han afectado a distintas provincias y localidades de la región ha decidido convocar manifestaciones simultáneas que, en el caso de Zamora, se celebrará el 21 de agosto, a partir de las 12.00 horas, en la Plaza de la Marina de la capital.

Los colectivos convocantes apuntan directamente a la Junta como responsable de los incendios forestales, por "una combinación perfecta de ineptitud y sumisión a empresas y sus beneficios económicos".

Del mismo modo, critican la inacción del Gobierno central y la "penetración de discursos negacionistas" en las áreas que gestionan las competencias de medio ambiente en la región.

Por otra parte, la plataforma denuncia que los grandes incendios como los registrados durante este verano en Zamora y en otras localidades de Castilla y León "no son fruto de la mala suerte, sino del abandono institucional y de la precarización de los servicios públicos tras años de recortes".

Por los motivos expuestos, los promotores de los actos de protesta plantearán diferentes reivindicaciones como la vigilancia, ordenación, prevención y gestión del territorio a largo plazo y basada en la evidencia científica y adaptada a cada ecosistema, garantizando una inversión continuada que abarque todo el año y no solo los meses de verano.

Del mismo modo, exige plantillas públicas, estables y profesionales, el impulso del empleo en el medio rural y políticas activas de mitigación y adaptación ante la emergencia climática, situando la conservación y restauración de la biodiversidad como pilar fundamental para que los ecosistemas sean más resilientes ante los incendios.