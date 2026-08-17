Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Fiscalía investiga si los municipios de Zamora tienen planes antiincendioEl Plan "Redes muy Rurales" para conectar pequeños pueblos de ZamoraNuevo Centro de Interpretación del Duero en ZamoraBandada de flamencos en MontamartaÚltima hora sobre el incendio de Hermisende: actualizaciones
instagramlinkedin

La tolerancia y la no discriminación, protagonistas del campamento infantil de Rabanales

La actividad, dirigida a niños de 7 a 13 años, se realizará del 24 al 28 de agosto de 11.00 a 13.00 horas y será gratuita

Ayuntamiento de Rabanales

Ayuntamiento de Rabanales / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandro Escolano

Rabanales

Rabanales celebra la próxima semana el Campamento Infantil por la Tolerancia y la No Discriminación, una iniciativa dirigida a niños de entre 7 y 13 años que se realizará del 24 al 28 de agosto, en horario de 11.00 a 13.00 horas, en la casa del maestro.

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es ofrecer a los más pequeños un espacio de convivencia, aprendizaje y diversión donde aprendan a fomentar la tolerancia, el respeto, la inclusión y la aceptación de la diversidad. Además, durante los cinco días que dura esta actividad, los participantes realizarán una dinámica compuesta por diferentes talleres y actividades que van a estar relacionados con la interculturalidad, la diversidad cultural, los estereotipos y los prejuicios. Todo estará abordado de una manera adaptada a las edades de los participantes mediante actividades educativas y participativas.

Cartel del campamento

Cartel del campamento / Cedida

Actividad gratuita

El Ayuntamiento ha querido destacar que la participación en el campamento es completamente gratuita y que también podrán acudir a esta todos los niños de municipios allegados o que sean de otros pueblos.

Desde el consistorio consideran que este tipo de actividades ayudan a la creación de espacios de convivencia entre los más jóvenes y sobre todo transmitir desde edades mu tempranas valores como la igualdad, el respeto, la empatía y la convivencia.

La actividad ha sido impulsada por el Equipo de Animación Comunitaria y el Equipo de Infancia y Juventud de la provincia de Zamora, y se enmarca dentro del programa de campamentos por la tolerancia y la no discriminación. También cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rabanales, los servicios sociales y las entidades que participan en este programa.

Noticias relacionadas y más

Inscripciones

Las familias que estén interesadas en participar en la actividad deberán realizar la inscripción en el Ayuntamiento. Después, recibirán la documentación y las autorizaciones necesarias. Además, el Ayuntamiento ha animado a las familias a que inscriban a los niños: “El verano es buena época para que los niños, en convivencia, descubran la esencia de respeto de nuestros pueblos y generen amistad, creando la unidad que siempre nos ha caracterizado".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu: 'Somos los mayores fabricantes de pienso en España y Europa en una sola planta
  2. Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
  3. Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
  4. Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
  5. Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses
  6. El incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal
  7. El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
  8. Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido

La tolerancia y la no discriminación, protagonistas del campamento infantil de Rabanales

La tolerancia y la no discriminación, protagonistas del campamento infantil de Rabanales

El Príncipe Piquirrín cautiva el verano alistano

El Príncipe Piquirrín cautiva el verano alistano

Actualización | La segunda jornada de extinción del incendio de Hermisende, aún en índice de gravedad 1, complicada pero efectiva

El linchamiento que conmocionó a Villalcampo: la historia de Manuel Lorenzo y una tarde de «barbarie»

Divisan una bandada de flamencos en Zamora y en Montamarta

Luis Miguel de Dios presenta su libro en Olmo de la Guareña

Luis Miguel de Dios presenta su libro en Olmo de la Guareña

Alcañices renueva su devoción al patrón, San Roque, con una misa y la procesión

Alcañices renueva su devoción al patrón, San Roque, con una misa y la procesión

La Fiscalía de Zamora investiga si los municipios tienen planes de emergencia ante los incendios

La Fiscalía de Zamora investiga si los municipios tienen planes de emergencia ante los incendios
Tracking Pixel Contents