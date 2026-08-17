La tolerancia y la no discriminación, protagonistas del campamento infantil de Rabanales

Rabanales celebra la próxima semana el Campamento Infantil por la Tolerancia y la No Discriminación, una iniciativa dirigida a niños de entre 7 y 13 años que se realizará del 24 al 28 de agosto, en horario de 11.00 a 13.00 horas, en la casa del maestro.

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa es ofrecer a los más pequeños un espacio de convivencia, aprendizaje y diversión donde aprendan a fomentar la tolerancia, el respeto, la inclusión y la aceptación de la diversidad. Además, durante los cinco días que dura esta actividad, los participantes realizarán una dinámica compuesta por diferentes talleres y actividades que van a estar relacionados con la interculturalidad, la diversidad cultural, los estereotipos y los prejuicios. Todo estará abordado de una manera adaptada a las edades de los participantes mediante actividades educativas y participativas.

Cartel del campamento / Cedida

Actividad gratuita

El Ayuntamiento ha querido destacar que la participación en el campamento es completamente gratuita y que también podrán acudir a esta todos los niños de municipios allegados o que sean de otros pueblos.

Desde el consistorio consideran que este tipo de actividades ayudan a la creación de espacios de convivencia entre los más jóvenes y sobre todo transmitir desde edades mu tempranas valores como la igualdad, el respeto, la empatía y la convivencia.

La actividad ha sido impulsada por el Equipo de Animación Comunitaria y el Equipo de Infancia y Juventud de la provincia de Zamora, y se enmarca dentro del programa de campamentos por la tolerancia y la no discriminación. También cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rabanales, los servicios sociales y las entidades que participan en este programa.

Inscripciones

Las familias que estén interesadas en participar en la actividad deberán realizar la inscripción en el Ayuntamiento. Después, recibirán la documentación y las autorizaciones necesarias. Además, el Ayuntamiento ha animado a las familias a que inscriban a los niños: “El verano es buena época para que los niños, en convivencia, descubran la esencia de respeto de nuestros pueblos y generen amistad, creando la unidad que siempre nos ha caracterizado".