El subdelegado del Gobierno sobre los robos en cinco casas de Monfarracinos: "Los ladrones son auténticos profesionales"

Los robos en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus habitantes dormían en la madrugada del viernes al sábado podrían haber sido perpetrados por bandas itinerantes “profesionales” y que actúan “en muy poco tiempo”.

Así lo ha confirmado este lunes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien ha anunciado también que propondrá la celebración de una reunión con el Ayuntamiento de Monfarracinos para trazar un “plan” de seguridad similar al que ya se diseñó para Morales del Vino, localidad en la que hace meses también se registraron robos en viviendas que generaron inseguridad entre los vecinos.

En el caso de Monfarracinos, Blanco reconoció que varias personas alertaron el sábado, a través del teléfono 062 al Centro Operativo de Servicios de Guardia Civil sobre robos perpetrados en viviendas del pueblo, que motivaron la apertura de la preceptiva investigación para intentar esclarecer los hechos e identificar a los presuntos autores.

En el marco de la investigación, ya se ha llevado a cabo una inspección ocular en las casas a las que accedieron los ladrones, con la intención de recabar huellas para tratar de recopilar más datos la autoría de los hechos delictivos y el "modus operandi".

No obstante, el subdelegado del Gobierno apunta la posibilidad de que los ladrones sean “auténticos profesionales” y que pertenezcan a bandas itinerantes que “roban en muy poco tiempo”.

En el caso de Monfarracinos, los ladrones asaltaron cinco viviendas del pueblo en la madrugada del viernes al sábado, en las que, tras revolver armarios y cajones, se apropiaron de dinero y joyas, aunque por el momento se desconoce el alcance del botín. Además, en una de las cinco casas los ladrones robaron un vehículo tras apropiarse de las llaves.

Los robos han generado cierta alarma social y sensación de inseguridad en el pueblo de Monfarracinos en el que, como reconoció el alcalde, Manuel Martín, la presencia de patrullas de la Guardia Civil es constante, aunque en este caso no se han podido evitar los hechos delictivos.

Por este motivo, la Subdelegación del Gobierno propondrá al Ayuntamiento celebrar una reunión para coordinar medidas de seguridad, que ya se están potenciando en el alfoz de la capital zamorana.