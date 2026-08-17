El Príncipe Piquirrín cautiva el verano alistano

El Príncipe Piquirrín (los secretos de “El Principito” en alistano) terminó en Riofrío de Aliste su viaje estival por tierras alistanas tras hacer parada en Alcañices, Sejas y Nuez. Una obra que 80 años después de ver la luz en Francia los abuelos y abuelas alistanas regalan a sus nietos: “Para que conozcáis nuestro pasado y nunca olvidéis nuestros orígenes”.

"El Príncipe Piquirrín” es ya una obra alistana más y todo ello gracias al trabajo y dedicación de dos alistanos, Cristina Manías Fraile, de Sejas, y Luis Javier Blanco González, de Riofrío, que han sido los artífices de la traducción y adaptación al alistano de “El Principito”, obra maestra del escritor, ilustrador y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry publicada por primera vez el 6 de abril de 1946 por la Editorial “Reynal & Hichock” de Francia.

Una buena alternativa para todos, aunque muy en particular para las nuevas generaciones de niños y adolescentes alistanos, para descubrir una magnífica historia de temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con que las personas adultas ven las cosas más importantes. Un libro que, aunque considerado infantil, contiene observaciones muy profundas sobre la condición y la naturaleza humana.

Los traductores destacaron hasta el más mínimo detalle la búsqueda de los términos alistanos precisos, hasta las dudas filosóficas que plantea un texto tan simbólico como surrealista: “Se trata de un trabajo que no es una simple adaptación lingüística, es un rescate cultural, un puente entre generaciones y un homenaje a quienes mantuvieron viva esta forma de hablar”.

Imagen de la presentación del libro / Chany Sebastián

Entre las reflexiones destaca cómo algunas expresiones del alistano vienen a encajar de manera sorprendentemente natural en la esencia poética de la obra de Antoine Saint-Exupéry, lo que podría demostrar que la lengua, lejos de ser un vestigio, “sigue teniendo una enorme capacidad expresiva”, llegando a la conclusión los asistentes de que “el Príncipe Piquirrín no es sólo una traducción, es un acto de nuestra memoria colectiva”.

Comenzó su andadura “El Príncipe Piquirrín” de pelo pajizo la semana pasada en la Villa de Alcañices para pregonar que uno de los fenómenos de la literatura universal también se puede leer en la modalidad lingüística zamorana del asturleonés, el habla alistana, haciendo historia, ya que es el primer libro escrito, en este caso traducido, al alistano.

En su viaje de exploratorio, el príncipe recaló en Sejas de Aliste, población donde nacen las raíces de la otra cómplice de este hermoso viaje, Cristina Manías Fraile. Nuez de Aliste también convidó al séquito del pequeño príncipe a posar su nave dirigida por Álvaro de Benito, editor de la marca comercial Libros desde Tuma donde reclamaron la atención de los lectores alistanos reivindicando el habla de la comarca del oeste zamorano.

Comenzó el acto de manera puntual con el salón del Ayuntamiento de Riofrío en su aforo completo a pesar de las altas temperaturas en un día que recordaba a aquellos veranos en que los vecinos del pueblo daban vueltas con la pareja de vacas sobre el trillo en la Era a escasos metros. Con una presentación de diapositivas de la tierra se abrió la función, pasando a explicar los autores por qué este libro que se ha traducido a centenares de lenguas ha viajado a la comarca alistana a contarnos las andanzas por varios planetas de un niño rubio y un piloto de aeroplano.

Cristina Manías Fraile dedica un libro del Príncipe Piquirrín / Chany Sebastián

Los autores recalcaron que es un homenaje a sus mayores, "un acto que dignifica la lengua en la que hablaban nuestros antepasados, un agradecimiento especial a las mujeres, nuestras abuelas, que gracias a ellas que lo conservaron durante más tiempo pudo llegar a nosotros, que lo aprendimos y estamos hoy aquí presentando este libro histórico, ya que es el primero y único escrito totalmente en habla alistana desde el título hasta los créditos. Un homenaje a una forma de hablar, de entender la vida y de conservar la memoria de varias generaciones”.

El numeroso grupo de asistentes pudieron conocer las dificultades del proceso de traducción, desde la elección del título hasta términos coloquiales como "buena jera" o "güey chacha", animando a que esta lengua "siga teniendo un espacio dentro de la cultura actual". Al finalizar hubo una ronda de preguntas que el público asistente hizo a los autores.

Luis Javier y Cristina no solo han logrado traducir y adaptar “El Principito” al alistano, que también, sino que logran acercar la lengua alistana de sus ancestros a esas nuevas generaciones que no conocieron el habla de sus antepasados, recuperando en parte esa trasmisión oral alistana ya prácticamente perdida.