Luis Miguel de Dios presenta su libro en Olmo de la Guareña
El acto tendrá lugar a las 20.00 horas de este lunes, 17 de agosto, en la iglesia de Olmo
I. G.
El magnífico escenario que brinda la iglesia de Olmo de la Guareña acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la presentación del último libro de de Luis Miguel de Dios titulado "El cielo nos pilla muy lejos".
Con su nueva obra, el escritor y periodista hace un evocador tributo a la tierra, el respeto a las gentes sabias del pueblo y las vivencias de una generación irrepetible. Hombres y mujeres que no se amilanaron ante la dureza del trabajo, habitantes de Paternóster, el pueblo imaginario que igual podría ser Guarrate, El Pego (donde vive De Dios) o cualquier pueblo de la llanura, el páramo, "de la meseta meseta".
El libro que se presenta esta tarde ante los vecinos de Olmo de la Guareña y todas las personas que quieran asistir,–antes vinieron los relatos "El llanto del trigo", "Tierra herida" y la novela "Todas las muertes de El Sentenciao"– es el retrato de un mundo rural "que se ha ido desmoronando", pero el autor se resiste al olvido.
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
- Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
- Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido
- Aliste denuncia un posible “boicot” a la recogida de basura con contenedores llenos de piedras y vigas
- Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
- Un siglo de vida y trabajo: El 'panadero' de Mombuey cumple 100 años