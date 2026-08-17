Luis Miguel de Dios presenta su libro en Olmo de la Guareña

El magnífico escenario que brinda la iglesia de Olmo de la Guareña acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la presentación del último libro de de Luis Miguel de Dios titulado "El cielo nos pilla muy lejos".

Con su nueva obra, el escritor y periodista hace un evocador tributo a la tierra, el respeto a las gentes sabias del pueblo y las vivencias de una generación irrepetible. Hombres y mujeres que no se amilanaron ante la dureza del trabajo, habitantes de Paternóster, el pueblo imaginario que igual podría ser Guarrate, El Pego (donde vive De Dios) o cualquier pueblo de la llanura, el páramo, "de la meseta meseta".

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El libro que se presenta esta tarde ante los vecinos de Olmo de la Guareña y todas las personas que quieran asistir,–antes vinieron los relatos "El llanto del trigo", "Tierra herida" y la novela "Todas las muertes de El Sentenciao"– es el retrato de un mundo rural "que se ha ido desmoronando", pero el autor se resiste al olvido.