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Luis Miguel de Dios presenta su libro en Olmo de la Guareña

El acto tendrá lugar a las 20.00 horas de este lunes, 17 de agosto, en la iglesia de Olmo

Luis Miguel de Dios con su último libro en sus manos

Luis Miguel de Dios con su último libro en sus manos / José Luis Fernández

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I. G.

El magnífico escenario que brinda la iglesia de Olmo de la Guareña acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la presentación del último libro de de Luis Miguel de Dios titulado "El cielo nos pilla muy lejos".

Con su nueva obra, el escritor y periodista hace un evocador tributo a la tierra, el respeto a las gentes sabias del pueblo y las vivencias de una generación irrepetible. Hombres y mujeres que no se amilanaron ante la dureza del trabajo, habitantes de Paternóster, el pueblo imaginario que igual podría ser Guarrate, El Pego (donde vive De Dios) o cualquier pueblo de la llanura, el páramo, "de la meseta meseta".

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El libro que se presenta esta tarde ante los vecinos de Olmo de la Guareña y todas las personas que quieran asistir,–antes vinieron los relatos "El llanto del trigo", "Tierra herida" y la novela "Todas las muertes de El Sentenciao"– es el retrato de un mundo rural "que se ha ido desmoronando", pero el autor se resiste al olvido.

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