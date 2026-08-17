La Fiscalía de Zamora investiga si los municipios tienen planes de emergencia ante los incendios

La Fiscalía Provincial de Zamora investiga si los municipios con alto riesgo de incendios cuentan con Planes de actuación de ámbito local ante la emergencia de un incendio forestal. Una diligencia encomendada al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil, que el pasado mes de junio emitía un oficio a distintos Ayuntamientos, especialmente los afectados por una situación de alto riesgo, donde se les pide que se informe de la existencia en ese municipio de un Plan de Actuación de ámbito local para hacer frente a la emergencia de incendios forestales.

Fermoselle, el municipio donde se originó el pasado 29 de julio el que hasta ahora es el incendio forestal más grave del verano, es uno de los Ayuntamientos que ha recibido la comunicación a instancias de la Fiscalía. En este caso la realidad es que el plan de prevención de incendios aún no está en vigor porque se está a la espera de que la documentación remitida sea confirmada por la Diputación y revisada por la Junta.

Así consta en la respuesta oficial del Ayuntamiento sayagués a la diligencia del Seprona donde indica que con fecha de 28 de agosto de 2025 la Alcaldía dictó una orden para realizar guías y un plan de actuación de emergencia por incendios forestales en el municipio. En noviembre de ese año se solicitó a la Diputación la colaboración para realizar fichas y documentos con información relevante referida a edificaciones, servicios, instalaciones industriales, instalaciones singulares o bocas de riego.

Plan Infocal

El Ayuntamiento fermosellano comunica al Seprona que dispone de "información completa y está a la espera de que dicho Plan sea cargado en la aplicación habilitada (Plan Infocal) por los servicios contratados por la Diputación de Zamora para su revisión por la Junta y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento para que pase a estar plenamente en vigor".

La investigación de la Fiscalía de Zamora emana a su vez de la instrucción de la Fiscalía especializada de Medio Ambiente y Urbanismo que ya el año pasado inició una investigación para comprobar si los municipios con más alto riesgo de incendios tienen planes de prevención, como fija la Ley de Montes de 2003, y si la posible ausencia de los mismos puede llegar a incidir "negativamente" en la evolución de los incendios que el algunos casos llegan a tener consecuencias graves, como ha ocurrido con el reciente de los Arribes del Duero, que se extensión por unas 11.000 hectáreas.

Desde la Fiscalía de Medio Ambiente se pidió por escrito a los fiscales provinciales de Medio Ambiente (o con delegación en este área) que comprobaran la existencia de planes de prevención, especialmente en los ayuntamientos con mayor riesgo en la medida que esta herramienta puede minimizar los efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente.

Alta vulnerabilidad

En Zamora son 68 los municipios seleccionados en el nuevo Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) entre un total de 690 en Castilla y León. Para ellos se establece una protección prioritaria frente a este tipo de catástrofes naturales, dado su índice de peligro alto, así como su relevante vulnerabilidad por interfaz urbano-forestal, en base a los cálculos estadísticos recogidos en anteriores anualidades.

Durante el Consejo de Alcaldes de septiembre de 2025, el presidente de la Diputación anunciaba un amplio conjunto de medidas y programas por importe de 8.457.000 euros –de los cuales la Junta aportaría inicialmente 1.035.000 euros–, con los que la Institución Provincial busca reforzar la prevención de incendios forestales, apoyar al sector ganadero y a las microempresas, así como mejorar las infraestructuras de seguridad y emergencias en toda la provincia.

La estrategia incluía Planes de prevención de incendios y guías municipales, en los 507 núcleos de población de la provincia, especialmente para localidades de máximo riesgo. Incluye la contratación de 11 técnicos y ayudas cofinanciadas con la Junta de Castilla y León. 358.000 euros de presupuesto.

"Cuanto antes"

En octubre de 2025 el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, anunciaba tras una reunión con la Junta para la elaboración de los planes de prevención y las guías de respuesta ante incendios forestales, que se había pedido a los ayuntamientos de la provincia el envío, "cuanto antes", de la documentación complementaria que es necesaria para elaborar los planes de actuación de ámbito local para la prevención de incendios en cada municipio.

En la Junta de Gobierno del 22 de julio pasado la Diputación anunciaba que se ha sacado a licitación la penúltima fase del Plan de Prevención de Incendios y Protección de Perímetros de Poblaciones, una actuación que movilizará 2.105.000 euros para mejorar los medios de prevención y respuesta frente a los incendios forestales. La inversión será financiada conjuntamente por la Junta de Castilla y León, que aporta 1,3 millones de euros, y la institución provincial, con 802.000 euros.