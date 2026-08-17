Dos detenidos y tres personas heridas tras una pelea en las fiestas de Belver de los Montes

Dos personas, una madre y un hijo, fueron detenidas en la madrugada del sábado al domingo por un presunto delito de lesiones tras una “riña multitudinaria” que se produjo durante las fiestas patronales de Belver de los Montes y que se saldó con tres heridos.

Los dos detenidos prestarán este lunes declaración en el juzgado por un supuesto delito de lesiones provocadas durante una pelea y la posterior “agresión” a tres personas que, aunque no residen habitualmente del pueblo, descienden de Belver de los Montes.

Los heridos, uno de ellos leve, precisaron asistencia sanitaria en el Hospital Virgen de la Concha al que fueron trasladados, aunque ya han recibido el alta tras recibir "puntos de sutura" por las lesiones provocadas por los presuntos agresores.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado que durante la “riña multitudinaria”, que se produjo a las cinco de la mañana en Belver de los Montes durante la celebración de una macrodiscoteca, la Guardia Civil también incautó una navaja de grandes dimensiones y varios palos.

Además, destacó que la rápida intervención de los agentes de la Guardia Civil impidió una “reacción espontánea” de las personas que se encontraban en la localidad disfrutando de las fiestas y evitó que “el conflicto fuera mayor”, aunque varios jóvenes tuvieron que ser atendidos por cuadros de ansiedad.

Las dos personas detenidas por un presunto delito de lesiones residen en Belver de los Montes, aunque no son originarias del pueblo.