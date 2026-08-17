Alcañices renueva su devoción al patrón, San Roque, con una misa y la procesión

La villa de Alcañices sigue sumando páginas a las que seguramente se convertirán, por méritos propios, en las mejores fiestas patronales de una capital alistana, en la que la masiva presencia de alcañizanos y foráneos, españoles y portugueses, están dejando en evidencia que este año el Ayuntamiento, que preside el alcalde David Carrión Gallardo, ha dado con la clave para situar a sus festejos entre los más punteros de la provincia de Zamora.

Llegó el 16 de agosto, día grande por excelencia de las fiestas, en el que los vecinos de Alcañices se volcaron en la misa y la procesión. Los devotos arroparon durante el desfile al patrono, San Roque, acompañados por las ancestrales danzas guerreras de los "Pauliteiros de Miranda" de la vecina freguesía portuguesa fronteriza de Sao Martinho de Angueira. A la celebración se unió el estreno del firme de adoquines en las plazas Ferreras y El Reloj, realzando el desfile procesional por el recinto histórico declarado Bien de Interés Cultural.

Los actos religiosos estuvieron presididos por la Corporación Municipal con el alcalde al frente, acompañados por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y mandos de la Guardia Civil y Policía Nacional.

Tras una sobremesa para el descanso, la tarde comenzó con un animado desfile de peñas desde la calle Hospital hasta la plaza de toros, en la que tenía lugar el Gran Prix y una capea. Uno de los actos estrella del día fue la representación en el auditorio municipal Tratado de Alcañices de la comedia "Una casa, muy servida" por el grupo teatral "Los de la Villa".

La banda "Pedrá" rendía u tributo a Extremoduro, como homenaje al recientemente fallecido Roberto Iniesta. Giro de estilo musical luego en la Plaza Mayor donde los amantes de la mejor música de los 80 y 90 disfrutaban con la actuación de Fran Pahino.

La plaza Alcalde Tomás Carrión tenía reservada para la noche de San Roque la actuación de "Cañón", una orquesta que difícilmente defrauda allí donde va con su música pop y rock. Los festejos de Alcañices llegarán este lunes a su final con encierros taurinos, concierto de Estrella Mendoza y bailes nocturnos con la orquesta "La Huella".