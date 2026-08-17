AFA explica en El Pego las claves para mejorar la comunicación con personas con demencia

"Claves para una buena comunicación con personas con demencia". Este es el título de la charla abierta al público que este miércoles 19 de agosto impartirá en El Pego Laura Manteca, psicóloga y responsable del área terapéutica de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias (AFA) Zamora.

La conferencia tendrá lugar, a las 19.00 horas, en el club de jubilados del municipio y está dirigida a cualquier persona interesada en conocer mejor cómo afectan las demencias a la comunicación y qué estrategias pueden facilitar las relaciones cotidianas con quienes conviven con la enfermedad.

A través de ejemplos prácticos y recomendaciones sencillas, la charla abordará la importancia de adaptar la forma de comunicarse para favorecer el bienestar de la persona con demencia, reducir situaciones de frustración y mejorar la convivencia en el día a día.

Responsables de AFA Zamora recuerdan que las demencias no afectan únicamente a la memoria, sino también a la forma de comprender y expresar la información, entre otras capacidades, por lo que aprender a comunicarse de manera adecuada constituye una herramienta fundamental para preservar la dignidad de las personas afectadas y aliviar la carga emocional de quienes las acompañan.

Sensibilización

La actividad ha sido promovida por la Asociación Cultural "La Laguna", en una muestra del compromiso de las entidades locales con la sensibilización sobre una enfermedad que cada vez está más presente en la sociedad.

Y es que, como matizan responsables de AFA, acercar este tipo de iniciativas a los municipios rurales resulta especialmente importante para favorecer que la información llegue a todas las personas, fomentar la detección precoz y contribuir a eliminar estigmas en torno a las demencias.

La programación continuará el próximo domingo 23 de agosto con un concierto solidario organizado también por la Asociación Cultural "La Laguna", en el que actuará el Coro ‘La Gavia’, de Torres del Carrizal, y cuya recaudación se destinará a apoyar la labor que desarrolla AFA Zamora con las personas afectadas por Alzhéimer y otras demencias y sus familias.