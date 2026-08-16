Villamayor de Campos aclama a su “Reina”, la Virgen del Socastro, en el centenario de su coronación

En una jornada histórica, Villamayor de Campos ha aclamado este domingo 16 de agosto a su “reina” y patrona, la Virgen del Socastro, durante la celebración del centenario de su coronación canónica.

Tras meses de preparativos, los hermanos cofradía de la Virgen del Socastro y numerosos vecinos, han renovado la profunda devoción que sienten por la imagen de la patrona en la conmemoración de un centenario que, aunque oficialmente, coincide con el mes de septiembre, se ha adelantado a agosto para que pudiera participar el obispo de Zamora, Fernando Valera.

Más de 500 personas han participado en un acontecimiento histórico, que fue inaugurado con una solemne misa oficiada en la iglesia de Santa María por el obispo y concelebrada junto al párroco de Villamayor de Campos, Manuel Benito García, y otros sacerdotes vinculados al pueblo y a Tierra de Campos.

En la homilía, el obispo recordó que tan importante aniversario “no invita únicamente a mirar al pasado, sino también a recoger el testigo de quienes mantuvieron viva la fe durante todo un siglo”.

A renglón seguido, recalcó que “hace cien años vuestros abuelos la coronaron reina de sus vidas; hoy nos toca a nosotros coronarla de nuevo con el oro más valioso que un hijo puede ofrecer a su madre: la perseverancia en la fe, el amor sincero a los hermanos y la esperanza que no defrauda”.

Devoción centenaria

De forma especial, Valera agradeció a los mayores del pueblo que hayan ejercido como “custodios y transmisores” de una devoción centenaria, que han logrado trasmitir a las nuevas generaciones, a las que encomendó “mantener encendida esa misma antorcha”.

El obispo cerró la homilía implorando a la Virgen del Socastro que “continúe acompañando a Villamayor de Campos, bendiga a sus familias y siga siendo, como durante estos cien años, madre, amparo y esperanza de su pueblo”.

Una vez concluida la ceremonia religiosa, en la que participó la coral “Voces de Castronuño”, los fieles devotos arroparon a la patrona del pueblo en una procesión por la calle Real, que previamente habían decorado los hermanos de la cofradía de la Virgen del Socastro con ramas y flores.

En el desfile procesional, que fue acompasado por el grupo de dulzaineros “Los Chirlos”, además de vecinos de Villamayor de Campos y de otros pueblos de la zona, participaron el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que desciende de la localidad, y el alcalde, Valentín Rodríguez.

Talla románica

La presidenta de la cofradía, Encarna de Caso, destacó la excepcionalidad de la solemne procesión en la que los devotos también arroparon una antigua talla románica de la Virgen, que “nunca abandona su casa” por su extraordinario valor histórico artístico.

La pieza románica procesionó junto a la imagen de la patrona de la localidad que, como recordó De Caso, fue trasladada a la iglesia el pasado 8 de agosto desde la ermita que la custodia durante todo el año y a la que regresará el 22 de agosto, durante una romería popular, que concluirá con la tradicional merienda en las bodegas.

No obstante, precisó que ambos actos, la salida y el regreso de la Virgen del Socastro a la ermita, se celebran en el mes de mayo, pero ante la conmemoración del centenario de su coronación, este año se decidió posponerlos al mes de agosto.

Por último, la presidenta de la cofradía agradeció la colaboración de los hermanos y de los vecinos que se han volcado con el centenario de la coronación de la Virgen del Socastro, que según reza la leyenda fue encontrada por un pastor que pastaba con sus ovejas cerca del antiguo castro del pueblo. Desde entonces, la imagen de la patrona ocupa un lugar destacado en el corazón de los vecinos de Villamayor de Campos.