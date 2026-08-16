La villa del Duero celebra a lo grande la mayoría de edad del Festival Flamenco de Villaralbo

La acreditada y gran cita flamenca de Villaralbo eclosionó con toda su grandeza al alcanzar su XVIII edición. Las previsiones se han cumplido. Ya desde la rueda de prensa inicial se anticipó un Festival Flamenco redondo, de primerísimo nivel, y así ha sido. Un extraordinario preludio al día grande de las Fiestas en honor a La Virgen de La Asunción. El tiempo y el público -con taquillaje agotado- respondieron con creces a la convocatoria. Éxito total.

Después de la presentación — ahora clásica— con la entrega del cartel enmarcado por parte del presidente de "Amigos del Cante", Santiago García Martín, al alcalde, Santiago Lorenzo Peláez, amén de los agradecimientos de rigor a la Fundación Caja Rural, Carlín Papelería, Bar Lucero, Eurocris Cristalería, Josico Vídeo y Galende Sonido Profesional, dio comienzo el ya adulto Festival.

Caracolillo y Nono Reyes. / F.R.L.

Esteban Guerrero Aragón, Caracolillo de Cádiz, con la sonanta de Nono Reyes, las palmas de Ramoncito Reyes y Ángel Peña. Desde los primeros compases de las alegrías, con las que comenzaron, Caracolillo elevó considerablemente el listón. Dejó muy claro que esta velada iba a ser de alto voltaje, como así fue, y el respetable lo entendió de inmediato con sonoros y prolongados aplausos. Continuó por seguiriyas: Francisco La Perla, Enrique El Mellizo y Manuel Torre (recreación y engrandecimiento de la de su tío Joaquín La Cherna), impresionante; continúan por tangos de gran belleza y emotividad, acordándose de Pastora, Niño del Mentidero, sin olvidar los extremeños o a Manolo Vargas. Cierran su memorable actuación por bulerías: "Viva Zamora, viva Zamora/porque tiene arte y categoría/la gracia y la simpatía/que reparten sus mujeres/cuando suena una guitarra/tocando por bulerías". Acordándose del emblemático "Quejío" del grupo Triana, canción por bulerías, Niño del Mentidero y el recordado Turronero, hasta meter fandango por este compás y cerrar de pie en la boca del escenario con otro fandango. Aplausos de gran efusividad y público puesto en pie.

Regina con Juan Benjumea a la guitarra. / F.R.L.

Turno para Regina García Manzano, Regina, con la guitarra de Juan Benjumea y mismos palmeros. Abrió la onubense con su torrente de majestuosa voz por cantiñas y alegrías, ganándose de inmediato al auditorio. Continúa por la media y la granaína, palo en el que Regina alcanza el cielo, Seguiriyas: Manuel Torre, Diego Marrurro y la espectacular de cierre por Manuel Molina. Sonoros aplausos y bulerías con significados ribetes de canción por bulerías. Otro palo que la onubense borda con hilo de oro. Para culminar su magna actuación, el plato que nunca puede faltar en todos sus conciertos: fandangos de Huelva, "Dedicados a todos Uds., pero también a los de mi tierra que en este momento está siendo asolada por un incendio". Los ecos de Almonaster, Valverde, Andévalo, Encinasola o Alosno —este coreado por el público— resonaron en la acogedora Plaza Mayor de Villaralbo como una sola voz. Aplausos prolongados y sonoros con público de pie. Descanso.

María Montaño y su grupo de músicos. / F.R.L.

Cuadro de baile con Juan Benjumea, Alicia Carrasco (ambos consumados especialistas de toque y cante para baile) y los palmeros Ramoncito Reyes y Ángel Peña, para hacerle entrada por taranto a la genial María Montaño. El baile por taranto, de una sobriedad extrema y muy propicio para el lucimiento femenino, fue popularizado por la mítica Carmen Amaya en la década de los cuarenta del pasado siglo y es, a día de hoy, palo obligado para optar al Desplante en el Festival Internacional Cante de Las Minas (el otro palo es libre). María lo bordó, llenando el escenario de arte con el dominio de sus brazos, la ocupación escénica, su gesticulación y sus primorosos desplantes. La danza flamenca elevada a su máxima expresión. Cambio de vestuario aprovechado por el cuadro para ejecutar alegrías de Cádiz. Si la de Morón alcanzó lo sublime con su baile por taranto, con el siguiente, por soleá, alcanzó el Olimpo por su imponente belleza plástica. Resultó uno de los momentos más espectaculares y emotivos de la velada, y hubo varios. Despedidos con muchos aplausos y público de pie.

Llega el turno del gran divo de la noche, Antonio Reyes Montoya, Antonio Reyes, con su hijo Nono al toque y mismos acompañantes al compás. Soleares: las dos primeras de Joaquín El de La Paula, soleá grande de Triana de La Andonda, Mellizo ("La fe mía del bautismo…", grabada, personalizada y popularizada por Manuel Torre), Mercé La Serneta y Juanillero de Marchena. Soberbio comienzo que iría subiendo de tono por seguiriyas: Tío José de Paula, Paco La Luz y El Mellizo como cierre. Zambra ("La Salvaora" de Manolo Caracol). Pasada la una de la mañana, el respetable se rasgaba las vestiduras. El tiempo volaba y, pasadas tres largas horas, la sensación era de segundos. Tangos, con esa cadencia tan jonda que Antonio les imprime a sus cantes festeros, de un profundo sabor flamenco preñado de arte extremo. Cantes festeros a los que les inyecta canción elevada a la enésima potencia. Va cerrando su histórica actuación con una larga riestra (la RAE prefiere ristra, pero como estamos en nuestra tierra, ¡riestra!) por bulerías que penetraban por los poros, llegando directamente al corazón. Cierra definitivamente la excepcional velada de La Tierra del Vino por fandangos.

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Llegadas las dos de la mañana, con cerrados aplausos, felicitaciones, abrazos, comentarios y, lo más importante, salud y hasta el año que viene. Enhorabuena al Ayuntamiento de Villaralbo, Peña Flamenca "Amigos del Cante", todos los colaboradores, especial mención a los artistas y, sobre todo lo demás, a ese público respetuoso, sabio y receptivo que acude cada verano a esta enorme cita con el flamenco.