Sentida despedida al cura alistano don Pablo, "un santo para nuestros pueblos"

El Arciprestazgo de Aliste y Alba con 84 parroquias y solo 9 sacerdotes en activo perderá en los próximos días al único y último cura que, nacido en tierras alistanas, sigue ejerciendo actualmente su pastorado en sus pueblos ya camino de los ochenta años.

Pablo Cisneros Cisneros, sin lugar a dudas uno de los misioneros y sacerdotes más emblemáticos, históricos y queridos en la historia de Aliste, un alistano de pura sangre, siempre orgulloso de sus orígenes, se jubilará el día 31 del sacerdocio en activo para residir y disfrutar de un buen merecido descanso en la localidad que le vio nacer junto a sus familiares y paisanos.

Pablo Cisneros Cisneros nació un ya muy lejano 25 de enero de 1947 en Grisuela de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, siendo él el cuarto hijo en la familia numerosa de ocho hermanos formada por sus padres Francisco Cisneros Gutiérrez y María Cisneros Martín dedicada como todas las alistanas de la época a la agricultura y la ganadería.

Eran unos tiempos duros de posguerra, donde "en los pueblos éramos muchos y había lo justo" sentencia un anciano feligrés mientras alaba la obra de don Pablo para el que vida no fue ni mucho menos fácil pues tuvo que dejar Grisuela siendo solo un niño para trabajar entre los 11 y 14 años en el campo y cuidando el ganado con una familia en las localidades alistanas de Samir de los Caños y Castro de Alcañices, antes de seguir su vocación en la Orden de la Merced.

El sacerdote Pablo Cisneros / Ch. S.

Persona muy sencilla, abierta y honesta, muy buena gente, con su carisma y manera de ser, llevando siempre la bondad por bandera, Pablo se ha sabido ganar el cariño, la gratitud y el respeto de niños, jóvenes y mayores allá donde su misión le ha llevado. Una familia la suya que además le ha dado 20 sobrinos de sangre y más de 40 sobrinos-nietos que le quieren con locura.

Estudio en El Puig de Valencia y una vez ordenado sacerdote, ya como Fraile Mercedario, inicio su primera aventura evangelizado y humanitaria en América Latina desarrollando varias misiones en Guatemala, siguiendo la estela de otras monjas y misioneros alistanos, la mayoría claretianos, que dejaron su tierra para predicar con el ejemplo en América, África, Asia y Oceanía.

Allí vivió uno de los peores terremotos de Guatemala con gran preocupación para sus familias pues tardaron varios días en tener noticias de él.

Tras regresar a España recalaba en la Diócesis de Zamora y en el Arciprestazgo de Aliste siendo su primer destino en la parroquia de San Lorenzo Mártir de Sejas desde donde atendía a varios pueblos más. Posteriormente pasaría por La Guareña (Fuentesaúco).

Pablo Cisneros con los feligreses que le homenajearon / Ch. S.

En 2001 era nombrado párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos de Aliste (Samir de los Caños, Ceadea, Moveros, Arcillera, Castro de Alcañices y Brandilanes) donde hay unanimidad al sentenciar que "don Pablo es un santo y para nuestros pueblos y para nosotros una de las mejores cosas que nos podían pasar. Como cura y como persona es ejemplar". Como tal ha participado en las eucaristías de Nuestra Señora la Virgen de la Luz cada domingo siguiente a San Marcos en La Raya de Constantim y Moveros.

La parroquia de San Bartolomé y el pueblo de Fornillos de Aliste le han rendido en los albores de las fiestas patronales un merecido y emotivo homenaje "por sus 25 años en el pueblo siendo un vecino más y estando presente en nuestras vidas: bodas, bautizos, funerales y tantas celebraciones que forman parte de la historia del pueblo: gracias por su dedicación, escucharnos, acompañarnos, participar de nuestra vida y por haber sido, durante este tiempo, uno más de nosotros".

Sus feligreses se mostraron eternamente agradecidos porque "durante estos años has visto crecer a muchos de nuestros niños, niños que tú mismo bautizaste. Has sido testigo de muchas generaciones y de muchos momentos importantes, alegres y tristes, para nuestras familias".

El sacerdote Pablo Cisneros / Ch. S.

Agradecieron a Pablo algo que va mucho más allá de su labor como sacerdote: "te has integrado plenamente en la vida de Fornillos, en nuestras costumbres, en nuestras fiestas y en nuestro día a día; has participado en las reuniones el pueblo, has compartido nuestras preocupaciones y nuestras alegrías y siempre has sabido escuchar cuando alguien necesitaba hablar".

Los feligreses le regalaron un reloj y compartieron una cena de agradecimiento. Su última semana en Fornillos de Aliste coincidirá con la celebración de las fiestas patronales de San Bartolomé.

Pablo Cisneros Cisneros fue junto a otros ilustres curas como Luis Miguel Rodríguez Herrero y Fernando Felipe Rosón Giménez uno de los fundadores en 1987 del Campamento de Verano del Arciprestazgo de Aliste para que los hijos de los agricultores y ganaderos alistanos pudieran también irse de acampada al entorno del Lago de Sanabria. Campamento donde Pablo estaba al frente de la enfermería. Fue también el uno de los impulsores de la Cooperativa Textil La Rueca que lleva desarrollando su actividad más de treinta años en Alcañíces.

José Alberto Sutil Lorenzo párroco de las parroquias de la Unidad de Acción Pastoral de Valer de Aliste será con la marcha de Pablo Cisneros Cisneros el nuevo moderador de la cura pastoral de la UAP de Fornillos a donde llegará como diacono permanente, cooperador, responsable pastoral y administrador parroquial José Ramon Pérez Diego a partir del día 6 de septiembre.