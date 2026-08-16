¿Quieres emprender en la provincia Zamora?: Estas son las ayudas de la Junta a las que puedes optar

Zamora es una de las provincias de la comunidad en las que la Junta de Castilla y León ha promovido el desarrollo de proyectos empresariales apoyando a emprendedores a través de los programas de reindustrialización correspondientes al Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos y al Plan Socioeconómico de La Raya.

En concreto, el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, que abarca las provincias de Zamora, León, Palencia y Valladolid, con la segunda convocatoria de emprendimiento en vigor, ha apoyado a 74 nuevos empresarios, que han recibido un total de 1.110.000 euros. El periodo medio de tiempo desde que el emprendedor presentó la solicitud de ayuda completa hasta que recibió el dinero no llegó a mes y medio.

Asimismo, el Plan Socioeconómico de La Raya, en las provincias de Zamora y Salamanca ya ha beneficiado a 41 nuevos emprendedores que han recibido 615.000 euros.

Por otra parte, la Junta recuerda que ya está en vigor la segunda convocatoria de ayudas para los emprendedores de Tierra de Campos, vinculada al Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos 2024-2031, aprobado por la Junta en noviembre de 2024.

Los desempleados que se establezcan por cuenta propia y se den de alta como trabajadores autónomos en alguno de los municipios de Tierra de Campos, del Nordeste de Segovia o de La Raya, podrán obtener una ayuda no reembolsable de 15.000 euros por cada beneficiario, debiendo acreditar unos gastos de al menos 5.000 euros para el inicio de dicha actividad.

Dinamización del medio rural

El objetivo de estas ayudas es facilitar la apertura de pequeños negocios que contribuyen a la dinamización económica y a la creación de empleo en el territorio; fortalecer y diversificar el tejido empresarial; contribuir a la fijación de población en estos municipios y aumentar los servicios al alcance de sus ciudadanos.

De la gestión y convocatoria de estas ayudas se encarga la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León (FafecyL) entidad pública que cuenta con aportaciones económicas de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Industria, Universidades, Empleo y Comercio a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) para esta finalidad.

La Fundación cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento, tutorización y apoyo a proyectos de autoempleo y emprendimiento en distintas áreas en reindustrialización.