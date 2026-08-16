Accidente en comarcas
Un joven de unos 20 años resulta herido tras salirse de la vía un coche con cinco ocupantes
Los Bomberos de Zamora Centro intervinieron por un escape de gasolina
A.B.G.
Un varón de unos 20 años ha resultado herido este domingo tras la salida de vía de un turismo en el término municipal de Algodre (Zamora).
El accidente se ha producido a las 08.38 horas, a la altura del kilómetro 5 de la carretera ZA-P-1303. En el vehículo viajaban un total de cinco ocupantes.
Tras recibirse el aviso, se ha movilizado a los Bomberos de Zamora Centro debido a un escape de gasolina en el turismo. También se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y al Sacyl, que ha desplazado recursos asistenciales hasta el lugar.
Los servicios sanitarios han atendido finalmente a un único herido, un joven de unos 20 años.
- Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo 'balcón' turístico: el mirador de Finiestra
- Alerta en Sanabria: Tres incendios forestales activos y uno amenaza a la Autovía de las Rías Bajas
- Mejora el incendio de Hermisende: baja a nivel 1 y los 190 evacuados pueden volver a sus casas
- El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
- Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: 'Han entrado sin hacer ruido
- Aliste denuncia un posible “boicot” a la recogida de basura con contenedores llenos de piedras y vigas
- Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
- Un siglo de vida y trabajo: El 'panadero' de Mombuey cumple 100 años