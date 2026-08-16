Un joven de unos 20 años resulta herido tras salirse de la vía un coche con cinco ocupantes

Un varón de unos 20 años ha resultado herido este domingo tras la salida de vía de un turismo en el término municipal de Algodre (Zamora).

El accidente se ha producido a las 08.38 horas, a la altura del kilómetro 5 de la carretera ZA-P-1303. En el vehículo viajaban un total de cinco ocupantes.

Tras recibirse el aviso, se ha movilizado a los Bomberos de Zamora Centro debido a un escape de gasolina en el turismo. También se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y al Sacyl, que ha desplazado recursos asistenciales hasta el lugar.

Los servicios sanitarios han atendido finalmente a un único herido, un joven de unos 20 años.