Fuentelapeña hace gala de su afición taurina y disfruta con un entretenido encierro

Los espectáculos taurinos son un atractivo de primer orden en los pueblos de la comarca de La Guareña como Fuentelapeña que este domingo ofrecía un entretenido encierro campero, especialmente por el juego que ofreció uno de los novillos que se quedó cerca del público.

Tras dos subidas rápidas de los tres astados junto a los bueyes y caballistas, para volver de nuevo al punto inicial, al final los aficionados pudieron disfrutar de los arranques del toro con los cortadores coronando bonitas faenas que se llevaron los aplausos del numeroso público concentrado en la pradera para disfrutar del segundo encierro mixto como uno de los platos fuertes del fin de semana durante las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

Noticias relacionadas

No ha habido que lamentar incidentes, aunque sí se vivió algún momento de tensión con algún caballista que por fortuna se quedó en el susto. Tras cuatro intensos días con el pueblo lleno, Fuentelapeña dice mañana adiós a unas fiestas marcadas por la diversión y alta participación, como ha apuntado la alcaldesa Esther Sánchez.