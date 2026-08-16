Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses

Caballistas y aficionados han compartido este domingo su pasión por los festejos taurinos durante el encierro campero celebrado en Coreses con motivo de sus fiestas patronales en honor de San Roque.

Alrededor de 60 caballistas y centenares de aficionados se han congregado en el Camino Matilla, ubicado en el entorno de la subida del Teso Mayo, en el límite entre Coreses y Fresno de la Ribera, para disfrutar del encierro campero, que se ha desarrollado sin incidentes.

Durante el festejo se soltaron dos novillos, que ofrecieron un juego desigual, aunque colmaron las expectativas de los numerosos aficionados que han seguido de cerca el encierro campero, a caballo, en el prado o desde los vehículos estacionados en el entorno del Camino Matilla y de la subida del Teso Mayo.

El encierro campero ha suscitado el interés de numerosos vecinos de Coreses, "hijos" del pueblo que regresan cada verano para participar las fiestas patronales y aficionados de otros puntos de la provincia, que durante la mañana de este domingo han disfrutado de su pasión por los festejos taurinos.

Broche de oro

El alcalde de Coreses, José Luis Salgado, realizó una valoración positiva del desarrollo del encierro campero que, cada año, atrae a más aficionados y que se ha consolidado como uno de los atractivos principales de las fiestas.

Además, precisó que el encierro campero ha supuesto un "gran colofón" para cerrar este domingo las fiestas de Coreses, cuyos vecinos también han compartido en la última jornada una santa misa en honor de San Roque.

Por último, el alcalde de Coreses remarcó la "gran participación" en los diferentes actos programados por el Ayuntamiento para las fiestas patronales de San Roque, así como la ausencia de incidentes.