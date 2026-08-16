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47 rayos impactaron el sábado en Zamora, más de mil en el conjunto de Castilla y León

Los rayos latentes, que tardan días en provocar un fuego, son una preocupación para el Servicio de Medio Ambiente de la Junta tras las 46 descargas eléctricas en Zamora.

Trabajos en incendios provocados el 15 de agosto por rayos de tormentas secas

Trabajos en incendios provocados el 15 de agosto por rayos de tormentas secas

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Un total de 46 rayos impactaron este sábado 15 de agosto en la provincia de Zamora, en una jornada marcada por las tormentas y por el elevado riesgo de incendios forestales. En toda Castilla y León se contabilizaron 1.076 descargas eléctricas que alcanzaron tierra, según los datos difundidos por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta.

Zamora fue una de las provincias con menor número de impactos, por detrás de León, con 206; Ávila, con 199; Palencia, con 158; Segovia, con 133; Valladolid, con 122; Soria, con 121, y Burgos, con 62. Solo Salamanca, con 29, registró menos rayos.

Rayos que pueden provocar fuegos días después

La Junta recuerda además que los incendios originados por rayos suelen localizarse en zonas elevadas y de difícil acceso, donde la entrada de maquinaria pesada resulta complicada o imposible. Su extinción requiere por ello medios aéreos y un intenso trabajo manual por parte del operativo Infocal.

Una vez controladas las llamas, los equipos deben separar la superficie quemada de la vegetación intacta y retirar combustible hasta alcanzar suelo mineral para impedir posibles reproducciones.

La vigilancia continuará durante los próximos días, ya que un rayo no siempre provoca un incendio de manera inmediata. Los denominados «rayos latentes» pueden tardar tres o cuatro días en dar lugar a un fuego, debido a una combustión interna lenta que permanece oculta hasta que la caída de un árbol o una ráfaga de viento hace aflorar las llamas.

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