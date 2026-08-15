El Principito alistano llega a Riofrío de Aliste

El príncipe piquirrín será presentado este domingo, 16 de agosto, en Riofrío de Aliste, localidad natural de Javier Blanco González, uno de los dos autores junto a Cristina Manías de esta versión en alistano de uno de los libros más universalmente conocidos como es El principito.

Este fenómeno literario, traducido a cientos de idiomas y dialectos, es el primer libro en ser traducido a esta modalidad lingüística zamorana del asturleonés por la marca comercial Libros desde Tuma.

La historia que cuenta el aviador militar francés, Antoine de Saint-Exupéry, sobre el encuentro de un piloto y un pequeño príncipe y las distintas situaciones por las que pasan en varios planetas y en la Tierra, zorro incluido, le ha servido a Cristina Manías y Javier Blanco para reclamar la atención de los lectores alistanos reivindicando el dialecto de la comarca del oeste zamorano.

“Con este trabajo hemos buscado mantener la esencia poética de la obra y trasladarla al habla alistana sin perder el espíritu original del relato”, relata Blanco González antes de descubrir las interioridades del relato a los habitantes de su propio lugar de nacimiento.

Presentación en Riofrío / Cedida

El conflicto que, en ocasiones, mantienen los especialistas sobre si se trata de un mero libro de literatura infantil o es mucho más que un cuento para niños, los dos autores consideran que el texto está cargado de claves que obligan a pensar en una complejidad de mayores vuelos.

En opinión de Javier Blanco, “El principito tiene mucho en común con el alma y la vida de los alistanos. Para ambos las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar ni ver con los ojos físicos, sino sentir con el alma, pues lo verdaderamente importante no se mide en números, dinero o poder”.

Para Cristina Manías, la traducción al alistano de El principito, en este caso su hermano literario, El príncipe piquirrín, es un homenaje a sus abuelos ya que “dignifica la lengua en la que hablaban nuestros antepasados”. “Mientras hacíamos la traducción me imaginaba a mi abuelo, que era quien me enseñaba alistano, con lágrimas en los ojos si hubiera visto el libro escrito en su lengua porque él defendía su forma de hablar en el pueblo y se contrariaba cuando algunas personas despreciaban esa manera de entenderse sin tener en cuenta que, como él decía, nosotros hablamos correctamente porque así se habla en Aliste”.

La versión de El principito en alistano, señala Manías, “es un primer paso que se traduce en que estamos poniendo las bases para que la gente se anime a escribir, a seguir hablando alistano, a que continúe utilizando las expresiones de aquí con orgullo ya que es la lengua de nuestra tierra, el legado de nuestros antepasados, la lengua de nuestros abuelos tan digna como cualquier otra del mundo por lo que es muy importante conservarla”.

La amena lectura de este texto, escrito en 1943, es un puzle cargado de simbolismos. Los personajes, el zorro, la rosa, el rey con sus súbditos, en el fondo, son mensajes críticos sobre la superficialidad humana, la pérdida, el amor, la soledad y la búsqueda de lo esencial.

De ahí que cuando Javier Blanco alude a la conocida frase sacada de la obra de Saint-Exupéry “el tiempo que has perdido en tu rosa es lo que hace que tu rosa sea tan importante”, en realidad, dice, podrían referirse a “nosotros, los alistanos”. Y lo remata así: “porque la rosa sería el apego a lo nuestro, a nuestra tierra, su cuidado y dedicación que tantos sacrificios nos ha costado, por eso nos cuesta tanto desprendernos de lo nuestros y de los nuestros”.