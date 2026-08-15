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Un joven de 20 años herido en un accidente de tráfico en La Bóveda de Toro

El varón se cayó de la moto

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

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O. C.

A las 23.05 de la noche, un joven de 20 años se cayó de la moto en en el kilómetro 34 de la ZA-610 (Carretera de Moraleja del Vino), dentro del término municipal de La Bóveda de Toro.

El varón estaba consciente, pero se lesionó la pierna en la caída, por lo que fue necsaria la intervención del Sacyl, que envió una ambulancia de Emergencias Sanitarias para socorrer al herido.

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También se dio aviso a la Guardia Civil de Zamora.

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