Entran a robar en cinco viviendas de Monfarracinos mientras sus propietarios dormían: "Han entrado sin hacer ruido"

Cinco robos en otras tantas viviendas habitadas han avivado la sensación de inseguridad y el malestar de los vecinos de Monfarracinos. Los ladrones accedieron con sigilo y sin hacer ruido a las cinco viviendas la pasada madrugada mientras sus habitantes dormían, tal y como ha confirmado el alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín.

Ya en el interior de las casas del pueblo, los autores de los robos revolvieron cajones y armarios, además de rebuscar en bolsos y carteras para apropiarse de joyas y dinero. Además, según el alcalde, en el interior una de las viviendas sustrajeron las llaves de un coche que, posteriormente, robaron. Por el momento, no ha trascendido el botín del que se apropiaron los ladrones en los cinco robos.

Cajones revueltos en una de las viviendas a la que accedieron los ladrones. / Cedida

"Han entrado sin hacer ruido en las casas", remarca Martín, a quien los vecinos han transmitido su preocupación por los últimos robos registrados en el pueblo. En este sentido, el alcalde reconoce que la presencia de efectivos de la Guardia Civil en el pueblo es constante, por lo que los ladrones podrían haber planificado al detalle los asaltos a las viviendas para, utilizando "la tecnología", esquivar la vigilancia de las patrullas.

El portavoz de Zamora Decide, Manuel Fuentes, también ha denunciado públicamente la inseguridad que los cinco robos en viviendas habitadas han generado en Monfarracinos. Además, apunta la posibilidad de que, en la misma madrugada se hayan producido otros robos en pueblos cercanos a Monfarracinos.

Varios joyerons tirados en una parcela tras ser sustraídos en Monfarracinos. / Cedida

Ante esta situación, Zamora Decide incide en la necesidad de ampliar los efectivos de la Guardia Civil para garantizar la vigilancia en los pueblos que, a estas alturas del verano, en la mayoría de los casos "están llenos", aunque también "hay casas vacías" porque sus habitantes se encuentran de vacaciones en otros destinos, "algo que es muy fácil de controlar", matiza Fuentes.

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Por último, Zamora Decide insta al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, a que "se tome en serio su trabajo" e informe públicamente sobre los robos que se están produciendo en la provincia de Zamora, aunque también le pide que "haga las gestiones oportunas para garantizar un servicio de seguridad adecuado para todos los ciudadanos".