Encierro mixto sin brillo en Villalpando por el limitado juego de los novillos, que no cruzaron la Puerta Villa

Los aficionados taurinos de Villalpando y de otros municipios se han quedado este sábado con las ganas de disfrutar de una de las estampas más esperadas de las fiestas en honor a San Roque: el paso de los novillos del primer encierro mixto de las fiestas por la Puerta Villa.

Numerosos aficionados y caballistas se reencontraron en la plaza de toros y en su entorno para seguir de cerca la salida de los novillos que se soltaron durante el festejo y que no contribuyeron al espectáculo esperado. A un kilómetro y medio de la salida del encierro se reagrupó la manada de novillos y bueyes que, en los primeros compases del encierro, se refugió en un terreno cultivado con girasol.

Los expertos caballistas esperaron a que los astados descasaran para intentar guiarlos hasta la Puerta Villa, desde la que, en principio, accederían al casco urbano. Sin embargo, pese a los numerosos intentos de los caballistas, tan solo un novillo de color negro se aproximó a la Puerta Villa, pero al no sentir la cercanía de la manada decidió darse la vuelta y tampoco entró en las calles del municipio, lo que provocó la decepción de las numerosas personas que se habían congregado en el entorno de uno de los emblemas monumentales de Villalpando y en el recorrido urbano.

Ante el escaso juego ofrecido por los novillos del primer encierro, el alcalde, Emiliano de la Puente, confía en que en el segundo, programado para el martes 18 de agosto, se pueda completar el tradicional festejo mixto, que cada año convierte a Villalpando en un destino preferente para los aficionados taurinos.

A pesar de la decepción del encierro mixto, Villalpando seguirá disfrutando en los próximos días de unas fiestas que, según el alcalde, han congregado "a más personas que nunca" por el atractivo programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento.

Además, De la Puente destacó que, este año, un numeroso grupo de ciudadanos alemanes que se desplazaron a la provincia para seguir el eclipse han decidido quedarse en Villalpando para conocer sus tradiciones y disfrutar de sus fiestas, gracias a una "hija" del pueblo que les ha contado todas sus bondades y el inigualable ambiente que se respira en sus calles durante las fiestas de San Roque.