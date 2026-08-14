Las peñas toman las calles de Venialbo en sus fiestas patronales

Las peñas de Venialbo son uno de los motores de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Ataviados con camisetas de colores, los peñistas han protagonizado este viernes una de las jornadas festivas más esperadas en el pueblo, en la que jóvenes y mayores se reencuentran para compartir una cita apuntada en rojo en el calendario.

Como manda la tradición, las peñas se concentraron en el patio de las Escuelas para recoger el estandarte y un obsequio. Al ritmo de la música de las charangas, los peñistas desfilaron por las calles del pueblo hasta la Plaza del Ayuntamiento, en la que tuvo lugar el nombramiento de la reina y las damas.

En la presente edición festiva, el título de reina lo ostentará Lidia Mayo, mientras que Lorena Sahagún ha sido proclamada dama de honor. La corte real la completan las damas Paula Hernández, Nerea Muñoz, Liria Pérez, Lucía Hernández, Ainara Pacho y Layla García.

Acto seguido, los miembros de las alrededor de 45 peñas que participaron en el desfile asistieron al pregón inaugural de las fiestas. Este año, la peña "Tengo la raja que me hace crack" ha sido la encargada de pregonar las fiestas en su 25 aniversario.