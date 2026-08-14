Las peñas siembran de alegría y colorido las vísperas de las fiestas de Alcañices

Las vísperas de este 14 de agosto volvieron a ser un año más protagonistas de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción y San Roque en Alcañices con un apretado, atractivo y variopinto programa de actividades para todos los gustos y edades en una jornada donde desde primeras horas de la mañana la villa era un hervidero de gente con muchos forasteros porque durante estos días la capital alistana es cita de visita obligada para todos los alistanos y trasmontanos.

A toque de trompeta, aquella que durante siglos anuncio los grandes acontecimientos del Concejo en la villa (cuando las redes sociales y las nuevas tecnologías no eran aún ni un sueño imposible) la alguacila del Ayuntamiento de Alcañices (Vivinera, Santa Ana y Alcorcillo) Cristina Aguiar Fuentes, cumplía con su cometido de pronunciar el pregón tradicional desde el balcón de la Casa Consistorial para todos los presentes en la Plaza Mayor.

Qué por tener la Villa tiene hasta paso doble propio con su Tourada en Alcañices con letra del alcañizano Gonzalo Martínez García y música del trasmontano y portugués de Quinanilha Joao Manuel Fernandes: “Son los toros de Alcañices, / los mejor de la región. / Son los Toros de Alcañices / los que anunciaba el pregón”: Una letra que recuerda que “en Alcañices, villa alistana, corren los toros, por la mañana y desde tiempos ya muy antiguos todos los años pasa lo mismo”.

Placa

Los gigantes Tratado y Concordia, luciendo su majestuosa indumentaria tradicional alistana, lideraron luego el pasacalle por el casco antiguo con las “Gigantillas de Alcañices” y presidieron el emotivo acto de homenaje póstumo a uno de sus creadores: el inolvidable y siempre querido y añorado Miguel Ángel Alonso Llamas. El propio alcalde David Carrión Galhardo le hizo entrega de la placa conmemorativa a su viuda Yolanda Cerezal Gallego.

Llamas aquel Guardia Civil y ante todo ejemplar persona que dinamizó altruistamente la vida social y cultural en la Villa, como ciudadano y cuando fue concejal y teniente de alcalde con Tomás Carrión Carrión. La recuperación y puesta en valor de las gigantillas fue uno de sus muchos logros.

Gigantes, cabezudos y gigantillas hicieron las delicias de los más pequeños con sus caramelos y también de los mayores pues, como manda la costumbre, se acercaron a compartir unos momentos de fiesta y alegría con los abuelos y abuelas de la Residencia de la Tercera Edad Virgen de la Salud, en el antiguo palacio de los Marqueses de Alcañices, que gestiona Cáritas Diocesana.

Toros

Primera jornada taurina de los festejos donde unas de las grandes protagonistas fueron las peñas alcañizanas que compartieron la comida de hermandad y convivencia en el Auditorio Municipal Tratado de Alcañices de la mano de Manolito, Rúben, Íñigo, Alejandro y Rubén. La charanga Rotato acompaño a las 27 peñas y 462 peñistas en su primer animado desfile desde la calle Hospital hasta la Plaza de Toros donde volvieron a poner colorido, alegría y diversión.

GALERÍA| Tarde de toros en Alcañices / Ch. S.

Alcañices fue pueblo de afamados encierros taurinos camperos perdidos, pero siempre mantuvo su tradición taurina y la Plaza de Toros contaba con uno de los festivales taurinos mixtos más importantes de la historia de la capital alistana donde se lidiaron cinco bravos novillos de la ganadería Toros de Castilla de la finca La Mella en Oropesa (Toledo).

Los amantes del arte taurino pudieron disfrutar del arte del rejoneador Sergio Vegas y de los matadores Morenito de Aranda, Javier Herrero, Jesús Almería y Caminero. Los aficionados pudieron disfrutar al finalizar con la suelta de dos vaquillas.

Se completaba la jornada con las actuaciones de “Los Kalis” y África Herrero y la verbena popular con el grupo “Clan Zero” y el DJ Diego Duende con su espectáculo Mafia Canala.El 15 de agosto destacará a las 18.30 horas el encierro taurino tradicional con el toro de cajón “Mangante” y dos vacas, bajo la animación de Manita Rumbera. Carmelo Añoranza actuará en la Plaza Mayor a las 22.45 horas con sus boleros y rancheras, dando paso a los bailes nocturnos en la Plaza Alcalde Tomás Carrión con la orquesta “Royal Espectáculo” y la disco móvil “Nómada”.