Ingresa en la cárcel un joven detenido por tráfico de drogas en Carbajales de Alba
La Guardia Civil localiza durante un control más de 300 dosis de ketamina
Otro conductor identificado dio positivo en drogas, teniendo que ser sustituido por un conductor alternativo
I. G.
Un joven de 21 años, de nacionalidad francesa, ha sido detenido por tráfico de drogas tras serle localizadas más de 300 dosis de ketamina durante un control en la travesía de Carbajales de Alba. Tras ser puesto a disposición judicial en la mañana de ayer, se decretó ingreso en prisión provisional comunicada eludible bajo fianza, siendo trasladado al centro penitenciario de Topas.
Otro conductor identificado dio positivo en drogas, teniendo que ser sustituido por un conductor alternativo, tras las pruebas realizadas por componentes de la Agrupación de Tráfico
En la tarde noche del día 12 de agosto, la Guardia Civil de Zamora procedió a la detención de un varón de 21 años y nacionalidad francesa, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas incautándose más de 300 dosis de ketamina.
Tras la identificaron de varios vehículos en la travesía del término municipal de Carbajales de Alba, a uno de los ocupantes de uno de los vehículos se localizaron dentro del bolso riñonera que llevaba, dos envoltorios de sustancia blanca, manifestando el detenido que era Ketamina.
Los guardias, componentes del puesto de Carbajales de Alba, procedieron a la detención identificado como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. El detenido, diligencias, dinero y sustancias incautadas, fueron puestas a disposición del Juzgado de instrucción correspondiente, decretado ingreso en prisión provisional comunicada eludible bajo fianza, siendo trasladado al centro penitenciario de Topas.
Otro de los conductores identificados, tras las pruebas realizadas por componentes de la Agrupación de Tráfico, dio positivo en drogas, teniendo que ser sustituido por un conductor alternativo, actuando administrativamente ante esta situación.
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