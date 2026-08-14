Incendiado un camión en la autovía Ruta de la Plata en Morales del Vino
El fuego ha sido apagado
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O. C.
Alrededor de las 20.00 horas de la tarde se producía un incendio en el arcén de la autovía Ruta de la Plata, kilómetro 285, al incendiarse un camión.
El incidente se ha resuelto sin heridos, quedando extinguido el fuego, para lo que se desplazaron hasta el lugar tanto efectivos de Medio Ambiente como la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Zamora.
También se ha requerido la colaboración de medios aéreos para sofocar el incendio.
No ha sido necesaria la intervención de Emergencias Sanitarias al no haber heridos.
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