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Incendiado un camión en la autovía Ruta de la Plata en Morales del Vino

El fuego ha sido apagado

VÍDEO | Incendiado un camión en Morales del Vino

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Cedido

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O. C.

Alrededor de las 20.00 horas de la tarde se producía un incendio en el arcén de la autovía Ruta de la Plata, kilómetro 285, al incendiarse un camión.

WhatsApp Image 2026 08 14 at 8.53.38 PM (1)Camión incendiado en la A-66

Camión incendiado en la A-66 / Cedida

El incidente se ha resuelto sin heridos, quedando extinguido el fuego, para lo que se desplazaron hasta el lugar tanto efectivos de Medio Ambiente como la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Zamora.

También se ha requerido la colaboración de medios aéreos para sofocar el incendio.

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Medios aéreos colaboran en Morales del Vino / Cedida

No ha sido necesaria la intervención de Emergencias Sanitarias al no haber heridos.

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