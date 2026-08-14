Fiestas de Tábara: Juan Pedro Fresno Gago, elegido Peñista del Año 2026

La Asociación de Peñas Tabaresas (APT) ha nombrado Socio de Honor 2026 a Juan Pedro Fresno Gago, un peñista de corazón por “su entrega, pasión y compromiso con el movimiento peñista” que, desde hace ya muchos años, es el alma, corazón y vida de las fiestas patronales de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción en Tábara, no solo por su participación en los actos sino también por la multitud de los que organizan.

Cada año la APT reserva el honor de pronunciar el pregón a una de las peñas tabaresas que hayan destacado por su actividad e historia, siendo este año la Peña Delirium, fundada en 1994, la encargada de poner voz desde el balcón de la Casa Consistorial al inicio de las fiestas de la villa de Tábara. Uno de sus miembros es precisamente Juan Pedro Fresno Gago en su día uno de los impulsores de la Asociación de Peñas Tabaresas que, durante su mandato, allá por 2015, ya sumaba 27 peñas y 315 asociados.

Emotivo pregón de Delirium y de Juan Pedro donde se ensalzó y se reivindicó el papel fundamental que tienen las peñas en la vida festiva de Tábara: “Una peña no es sólo un sitio donde reunirse a comer, a cenar o a echar unas risas. Una peña es esa segunda familia que eliges sin darte cuenta” pues detrás de cada grupo hay amistad, recuerdos compartidos y muchas historias vividas”.

Los pasacalles por las Peñas del Pueblo con limonada y la charanga “La Matraka” estuvo organizado por la APT y las peñas “Hechos un Cristo”, “No te embales”, “Kilometro21 Chicas”, “Éxtasis”, “La bodeguilla”, “Made in Tábara”, “Dekadencia” y “El Deskontrol”.

La cena de hermandad de las peñas, preparada por el Centro de Turismo Rural “El Roble”, se celebró en la Plaza Mayor a base de migas y pollo guisado, en una velada marcada por la unión y el buen ambiente antes de continuar con el jolgorio: “detrás hay muchas reuniones, muchas horas y muchísimo trabajo que nadie cobra y que casi nadie ve” señalaban desde una APT prolija en actividades: concursos, juegos, charangas y propuestas para hacer crecer las fiestas”.

Homenaje póstumo

Uno de los actos más emotivo de la noche y seguramente de las fiestas de este año fue el homenaje póstumo de la Asociación de Peñas Tabaresas, sin lugar a dudas muy merecido, a uno de sus más históricos miembros el añorado Carlos Fresno Gago cuyo carisma, saber estar y legado estuvieron muy presentes en el corazón y la memoria de todos los peñistas tabareses.

Carlos Fresno Gago nació el día 7 de enero de 1969 en el seno de la familia formada por Manuel Fresno Arias y Carmen Gago Calvo que dio como fruto a seis hijos, José Manuel, Francisco José, Begoña, Goyo, Juan Pedro y Carlos, falleciendo el pasado mes de diciembre de 2025.

La APT le hizo entrega a su familia de una placa conmemorativa como recuerdo y reconocimiento a su compromiso, dedicación y colaboración siempre desinteresada con Tábara, porque “las fiestas también son memoria, agradecimiento y reconocimiento a quienes, con su trabajo e ilusión, han contribuido a mantener vivo el espíritu festivo de Tábara”.

Trayectoria

Fue él un peñista de pura cepa y de los buenos, un histórico, pues con solamente 17 años, allá por 1983, fue uno de los fundadores de la peña tabaresas más representativas, la “Cosa Nostra”, de la que formó parte 42 años consecutivos siendo en 2024 el pregonero y nombrado Socio de Honor por la Asociación de Peñas Tabaresas. Un distintivo que se unía al de “Tabarés del Año” concedido el 15 de agosto de 2002 por el Ayuntamiento de Tábara.

Una jornada peñista que tuvo su punto álgido con la concentración de las peñas frente a la peña “Cosa Nostra” en homenaje a Carlos y la bajada tradicional de las peñas hasta la Plaza Mayor para disfrutar con la Renovation Experience de Ricky Galende.

Tábara vuelve a demostrar, con las banderas de las peñas ondeando en las calles, que sus fiestas patronales son mucho más que un programa de actividades: son una celebración colectiva donde generaciones enteras se reúnen para mantener viva una de las grandes tradiciones del verano tabarés”.

La antigua iglesia del Marquesado de Tábara acogerá hoy a las 13 horas la misa en honor a la patrona Nuestra Señora la Virgen de la Asunción con la ofrenda floral a cargo de la Asociación de Peñas Tabaresas que preside Unai García Bartolomé. Para cerrar los festejos ya el día 16 de agosto tardeo de juegos infantiles de agua en la Plaza Mayor con la APT y la peña Deskontrol, danza de paloteo tabaresas y el tradicional concurso de tortillas de la peña “Cosa Nostra”.