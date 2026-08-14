Fiestas de Coreses: Carrozas y peñas llenan el pueblo de alegría y color

Coreses entra de lleno en los días grandes de sus fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción con la proclamación de la reina (Carol Chillón Peña) y las damas de honor (María Alonso Sáez y Diana Chillón Peña); Ariana Lorenzo Garzón es la reina infantil; el pregón a cargo de la peña «Despeñadas» y un sensacional desfile de carrozas y peñas marcado por el colorido y la alegría.

Unas fiestas que como ha anunciado el alcalde José Luis Salgado para el programa de 2026, «año tras año nos dan la oportunidad de hacer un alto en la rutina para poder divertirnos y disfrutar, reencontrarnos con esas personas que quizás hace tiempo que no vemos ... y compartir con nuestros jóvenes, esos que llenan de alegría las calles de nuestro pueblo». La suelta de vaquillas en la plaza de toros protagoniza una madrugada muy concurrida, con el pueblo lleno de vecinos emigrantes y forasteros dispuestos a darlo roto, como durante la actuación de la orquesta Finisterre.

Mañana 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción, la misa solemne dará paso al baile vermú, con el plato fuerte del Grand Prix de peñas, suelta de vaquillas y por la noche la orquesta Olympus.