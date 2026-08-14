Festejos taurinos y música en Coreses

Coreses entra hoy en sus días grandes de las Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción con un ambiente marcado por la participación vecinal y con las peñas como uno de los principales motores de las celebraciones. El alcalde, José Luis Salgado, destaca que en la localidad existen 24 peñas inscritas y alrededor de una decena más que, aunque no figuran en el registro, también forman parte de la fiesta. En torno a ellas se articulan algunos de los momentos más esperados, desde la cena de peñas hasta el Gran Prix y el desfile de carrozaas, que dará comienzo hoy a las 18:30 horas en la plaza Gonzalo Aguiar.

Después llegará la proclamación de la reina y las damas de honor, el pregón a cargo de la peña Despeñadas y el posterior desfile por las calles de la localidad. Será uno de los momentos en los que las calles volverán a mostrar el ambiente festivo que ya se ha ido viviendo durante las jornadas previas.

La noche dará paso a uno de los elementos más arraigados de las fiestas de Coreses. A las 00:05 llegará el desenjaule de vaquillas con discomóvil y, posteriormente, a las 2 horas, la orquesta Finisterre pondrá música a una de las grandes noches de verbena. Los festejos taurinos mantienen así su presencia dentro de un programa que combina las propuestas tradicionales con actividades pensadas para distintos públicos.

Mañana, festividad de la Asunción, la programación continuará desde el mediodía con la misa en honor a la patrona y el baile vermut, amenizado por la charanga El Flow. La tarde tendrá uno de sus principales atractivos a las 19 horas con el Gran Prix de las peñas, una cita en la que estos grupos volverán a convertirse en protagonistas y que finalizará con suelta de vaquillas. Ya de madrugada, a la 1 hora, Olimpus protagonizará la verbena en el patio de las escuelas.

Desfile de peñas en Coreses en una imagen del pasado año. | L. O. Z.

La música tendrá también un peso destacado durante estas jornadas. Tras las actuaciones y propuestas que ya se han celebrado, Coreses encara ahora sus noches principales con Finisterre y Olimpus, además de la discoteca Diamond prevista para la noche del domingo. El alcalde resalta precisamente la variedad de la programación musical y el esfuerzo por mantener unas fiestas con propuestas capaces de reunir a vecinos y visitantes en torno a las calles y espacios públicos.

El domingo, día de San Roque, llegará otra de las citas tradicionales. Tras el chocolate con churros, el encierro campero comenzará a las 10 horas en el camino Matilla, bajo Las Pedreras. La jornada continuará con la misa en honor al patrón y tendrá su cierre a las 00:05 con los fuegos artificiales, que pondrán el punto final a los principales días festivos.

La propuesta llega después de unas jornadas en las que, según señala Salgado, la participación está siendo superior a la de otros años. "Todos los actos que llevamos hasta ahora, con un incremento de participación bastante importante respecto a otros años", explica el alcalde, que atribuye esta respuesta a la presencia de vecinos y visitantes en las distintas actividades. Salgado anima a acercarse a la localidad y asegura que quienes quieran participar "serán bien bienvenidos".