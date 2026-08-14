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I BenegilRock

Benegiles prepara una tarde metalera con tres bandas

Drokan, Paraíso Terrenal y Atropos estarán el día 22, en el salón sociocultural

Ayuntamiento de Benegiles. | CEDIDA

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Eva Ponte

Benegiles

Benegiles se prepara para vivir el próximo sábado 22 de agosto una nueva propuesta musical con la celebración de la primera edición de BenegilRock. El festival, organizado por el Ayuntamiento, comenzará a las 19.00 horas en el Salón Socio Cultural y tendrá entrada gratuita.

La iniciativa nace como una alternativa más dentro de las propuestas para las fiestas estivales y pone el foco en un género musical que, según explica el alcalde, Valeriano Martín, cuenta con mucho tirón entre el público. El regidor destaca la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer una propuesta diferente y confía en que tenga una buena acogida entre los vecinos y visitantes para que pueda consolidarse en próximas ediciones.

El cartel estará formado por Drokan, Paraíso Terrenal y Atropos. La primera de las formaciones es una banda zamorana de heavy metal clásico y hard rock, fundada en 2016 por músicos veteranos de la escena local. Cuenta con un álbum debut homónimo y entre sus influencias figuran Judas Priest, Metallica y Motörhead.

Desde Valladolid llegará Paraíso Terrenal, grupo centrado en el hard rock y el heavy metal clásico en castellano, liderado por la voz de Suko Sánchez. La formación ha publicado su segundo disco de estudio, Prisionero. El cartel se completa con Atropos, banda emergente de rock vinculada al circuito underground regional.

Con BenegilRock, el Ayuntamiento refuerza además su apuesta por la música y por los músicos de la zona, incorporando una nueva cita al calendario cultural de Benegiles.

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