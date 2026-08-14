Los Arribes del Duero en Zamora suman un nuevo atractivo turístico: el mirador de Finiestra

El Parque Natural de los Arribes del Duero cuenta desde este viernes con un nuevo recurso turístico: el mirador de Finiestra. Enclavado en el término municipal de Villardiegua de la Ribera, en la comarca de Sayago, el nuevo mirador ha sido ejecutado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora del Duero y permitirá a los visitantes disfrutar de unas vistas privilegiadas del paraje natural y del río.

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha visitado este viernes el mirador de Finiestra, del que ha destacado que cuenta con una plataforma de 9,3 metros, que mira hacia el río y hacia las “Peñas blancas”. La infraestructura, también dispone de una pasarela que, a modo de ménsula, va anclada a un gran contrapeso con varios puntos de apoyo para acabar, finalmente, en un voladizo sobre el río Duero.

La solución técnica adoptada para la ejecución del proyecto se ha centrado en la adecuación de dos pasarelas superpuestas, una más ancha a modo de mirador y otra más estrecha que sobrevuela el arribe unos 4 metros de altitud.

La cimentación está formada por dados de hormigón conectados a la roca mediante anclajes de varilla y resina, sobre los que se fijan las placas que servirán de apoyo a la estructura metálica formada por vigas y correas de acero laminado que conforma los miradores.

Sobre esta estructura se ha colocado un suelo de tablones de madera de pino de 4,5 centímetros de espesor. Las barandillas son de tubo de acero. El proyecto también incluye un banco de tablones de madera y un par de escaleras para la conexión de ambas plataformas. El coste de la ejecución de las obras asciende a 45.000 euros y han sido financiadas íntegramente con Fondos Europeos Next Generation.

De la Parte e Isidro posan en el nuevo mirador durante la visita realizada a Villardiegua de la Ribera. / Cedida

Durante la visita al mirador, en la que también participaron la alcaldesa de la localidad, María Luisa Pablo, y el diputado de la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro, el presidente en funciones de la institución provincial animó a los zamoranos y a los visitantes procedentes de otros puntos de la geografía nacional, de Portugal y de otros países a completar la ruta que conecta Villardiegua de la Ribera con el mirador de la Finiestra, desde el que podrán admirar el mirador de San Juanillo, situado enfrente, Peña Redonda o la fauna y la flora del paraje natural. Para facilitar las visitas al nuevo mirador, se colocará también una señalética especial que guiará a los caminantes en su recorrido por la ruta.

Por otra parte, De la Parte anunció que la Diputación presentará en septiembre un plan especial para impulsar el turismo en Sayago después del incendio originado en Fermoselle y que se propagó a varios pueblos de la comarca.

Además, aseguró que actuaciones como la adecuación del nuevo mirador forma parte de la decidida apuesta de la institución provincial para impulsar el turismo en Sayago, que también contribuyen a poner en valor el territorio y los recursos naturales, al margen de "mantener" la vida en los pueblos.

El presidente en funciones de la Diputación también precisó que los Arribes del Duero son conocidos también como los “Fiordos españoles” y constituyen uno de los recursos turísticos más importantes de Zamora que, en los últimos días y con motivo del eclipse, ha recibido a visitantes de distintas partes del mundo, por lo que confía en que también este mirador contribuya a dinamizar el turismo y a posicionar a la provincia como un destino preferente.