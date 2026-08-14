Antonio Reyes, cantaor que participa en el festival flamenco de Villaralbo: "Lo moderno es cantar de manera tradicional"

Antonio Reyes es una de las figuras más importantes del flamenco en la actualidad. Este cantaor de Cádiz, comenzó a cantar a la edad de siete años y, desde entonces, ha recorrido todo el territorio nacional y parte del internacional, actuando en Francia, Bruselas o Australia. Además, su talento le ha llevado a participar en los festivales mas importantes del panorama nacional y a recibir reconocimientos por su trayectoria, entre la que destacan dos nominaciones a los Grammy Latinos en 2016 y 2020. El maestro del cante encabeza el cartel de Festival Flamenco de Villaralbo, este 14 de agosto.

Maestro, este viernes se sube al escenario en Villaralbo ¿Qué sensaciones tiene antes de esta cita y cómo suele recibir el público de Castilla y León el cante jondo más ortodoxo?

Las sensaciones son extraordinarias porque no es la primera vez que voy a Villaralbo, ya estuve allí como hace como tres o cuatro años y la verdad que me fui con una grata impresión. El público me recibió extraordinariamente y la verdad que vuelvo con toda la ilusión del mundo y voy a intentar estar a la altura, pues sé que cuenta con una afición muy entendida, muy arraigada y muy exigente, como debe ser. Ya estoy deseando que llegue el viernes por la noche para poder expresar mi cante, estar a la altura de este evento y que la afición zamorana disfrute.

Comparte cartel con Regina y Caracolillo, celebrando además la mayoría de edad de este festival. ¿Qué importancia tienen estos eventos para mantener vivo al flamenco?

Poder compartir cartel en un festival con Caracolillo es todo un honor, pues es un cantador al que admiro profundamente y uno de los exponentes más importantes en la actualidad de los cantes de Cádiz. Por eso, no es solo un orgullo, sino que es un privilegio, ya que somos amigos desde hace muchos años. Al igual que con Regina, que es unos de los mejores cantadores de Huelva y uno de los máximos exponentes del cante de su tierra. Así que, con todos estos ingredientes, la noche promete muchísimo. Además, creo que los festivales, al igual que las peñas flamencas, son el alma de este arte, pues si ambos no existieran, el flamenco no tendría el auge y la importancia que tiene en la actualidad, por lo tanto no son simplemente un elemento principal, sino que es lo primordial.

Empezó a cantar con siete años y pronto compartió cartel con leyendas como Camarón. ¿Cómo asimila un niño verse rodeado de tan imponentes leyendas del flamenco?

Pues sí, en realidad no empecé con siete años, sino que lo hice con seis, pero hasta los ocho no me subí por primera vez a un escenario. Fue mi tío Manuel Morado el que me dio la oportunidad de debutar en el mundo del flamenco en la emblemática plaza de Jerez, pues él lo organizaba y tuve la suerte de que me acompañara con la guitarra. Yo era muy pequeñito y no era consciente de la grandeza que tenía eso, pero sobre todo del gran privilegio de que Manuel me acompañara, ni más ni menos. Después recorrí muchos festivales por las provincias de Málaga y Cádiz, por lo que prácticamente desde que nací llevo cantando. Compartir de niño escenario y cartel con todas estas leyendas es un privilegio muy grande, leyendas como Camarón, Lebrijano, Fernando de Utrera, el Cabrero, en fin, máximas figura del flamenco. En sí, cuando tienes ocho, nueve o diez años y cantas con todas esas leyendas no eres consciente del todo. No ha sido hasta que era más mayor y ya tenía más uso de razón cuando me he dado cuenta de todo y del enorme privilegio de haber cantado con todos estos referentes.

En una época donde existen fusiones y nuevos sonidos, continúa siendo fiel al cante más tradicional. ¿En la actualidad, es un acto de rebeldía cantar ese flamenco más puro?

No creo que sea un acto de rebeldía. Yo por ejemplo hablo desde mi experiencia, canto como yo me expreso, es decir, que canto lo que siento y lo hago de la manera que a mi más me gusta. Por eso, no lo tomo como un acto de rebeldía, pues creo que lo moderno es cantar de manera tradicional, no hay cosa más actual aunque hoy en día existen muchos estilos.

Se habla mucho de su "eco" dulce, melismático, pero también estudia a grandes maestros como Antonio Mairena .¿Cómo valora su voz después de estudiar a grandes figuras del pasado?

Eso se dice, que tengo un eco dulce, afinado, melismático. La verdad que no me gusta definirme en primera persona con relación al cante, pero si lo dice el público, pues así será ya que los espectadores son los soberanos de este arte y sin ellos los artistas no seriamos nadie. Y sí, yo estudio a grandes maestros como Caracol o Mairena, pero claro con mi voz imitar a estas dos grandes leyendas es imposible. Son maestros cantadores muy grandes y es imposible imitarlos. Yo lo que hago es beber mucho de ellos, de su fuente, pero lo hago con mi voz, pues intentar imitarlos es imposible, ya que son unos genios.

Es un especialista en los cantes de Cádiz, su tierra, pero también se arranca por otros cante. ¿En qué palo se siente más vulnerable y expuesto?

Vulnerable me puedo ver en cualquier momento en cualquier cante, porque todos los cantes son difíciles y depende también mucho del estado de ánimo en el que te encuentres. Lo mismo te puede ocurrir en un cante como la seguidilla, que se supone que es un cante grande, pero te puede pasar con la sevillana, que se supone que es un cante chico. Lo cierto es que para mi no existe ni cante grande ni cante chico, este hecho lo consigue el intérprete, por lo tanto, cualquier artista puede sentir esa vulnerabilidad en cualquier palo, pues esto depende del momento que uno esté atravesando.

Cómo valora la salud del cante entre los más jóvenes, ¿cree que hay cantera para mantener el nivel de exigencia?

Sí, creo que en la actualidad el flamenco goza de muy buena salud. Además ahora mismo hay una baraja muy buena de cantadores, pero sobre todo hay una cantera que viene pisando muy fuerte. Hay una serie de chavales de 18 a 25 años muy interesantes que van a dar mucho que hablar. Por lo tanto, creo que el flamenco es una música universal y una de las más importantes por lo que nunca se va a perder o va a llegar a desaparecer.