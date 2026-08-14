Abelón, el pequeño pueblo de Sayago que se aferra a la Cultura para mirar al futuro

La cultura es un "salvavidas" al que se agarran muchos pueblos para luchar contra la despoblación y mantenerse vivos. Este es el caso del pequeño pueblo de Abelón, enclavado en la comarca de Sayago, que no suma ni un centenar de vecinos, pero que cada año organiza una Semana Cultural repleta de actividades.

Hasta el martes 18 de agosto, Abelón disfrutará de las numerosas actividades culturales programadas, que abarcan desde exposiciones, talleres, conferencias o presentaciones, al margen de una actuación de folclore y otros actos más lúdicos como el maratón de peñas, un concurso de tortillas y postres o una chocolatada popular.

GALERÍA | Actuación de folclore zamorano en la Semana Cultural de Abelón / Cedida

Con esta amplia programación, la Semana Cultural de Abelón se ha convertido en un referente en la provincia, no solo por la variedad, sino también por la importancia de muchos de sus actos, especialmente aquellos que ponen en valor las tradiciones o a personajes ilustres de Sayago.

Durante los últimos días, vecinos de Abelón y aquellos "hijos" que han regresado al pueblo para disfrutar de sus vacaciones se han reencontrado en actos como una exposición de aperos y "archiperres" propiedad de Andrés Luengo, así como en una muestra de pintura, en la que Teresa Araujo exhibe parte de sus obras. Uno de los actos más esperados de la Semana Cultural es la entrega de la revista "Hablemos de Abelón" que, en su octava edición, reúne historias o vivencias que han tenido lugar en épocas pasadas en el pueblo.

Vecinos admiran la exposición de pintura de Teresa Araujo. / Nieves Miguel

De hecho, la publicación se ha convertido en "la revista del pueblo", ya que, a lo largo de sus distintas ediciones, ha recopilado "hechos que hablan de Abelón y de sus gentes, tratando de unificar lo antiguo con lo moderno, condimentado todo ello con ese sabor a pueblo, a tierra, a añoranza".

La literatura está muy presente un año más en la Semana Cultural, con la presentación del libro "Nosotros lo leemos", que aborda la vida y obra del poeta sayagués, Justo Alejo. En el marco de la Semana Cultural, los vecinos también han podido conocer más detalles del habla de Sayago, desde el punto de vista de un lingüista sayagués en la conferencia impartida por el profesor jubilado de la Universidad de Salamanca, Julio Borrego.

Los más pequeños también participan activamente en la Semana Cultural, gracias a actividades como la presentación de "El Cartero", a cargo de José Vicente Alberca, aunque también han disfrutado de la actividad de apicultura "El bosque de Eli" o de la ruta organizada para admirar el eclipse. Los aficionados al folclore y a los bailes tradicionales también han podido disfrutar de la actuación del grupo de Abelón y de la asociación "La Arracada", maridada con una degustación de limonada y de sidra asturiana.

Vecinos y colaboradores, en el reparto de la revista "Hablemos de Abelón" / Nieves Miguel

A pesar de la intensa actividad de los últimos días, Abelón encara la recta final de su Semana Cultural con algunas de las actividades más esperadas como las programadas para este viernes, tales como un taller de costura fácil, a cargo de María Jesús Carvajal, una conferencia sobre la historia del pueblo, a cargo de Eduardo Velasco y Bruno Galán o la tradicional cena del socio.

Este sábado, 15 de agosto, Abelón revivirá uno de los días más esperados del año en el que los vecinos compartirán una misa en honor a la Virgen María, un "picoteo" y el maratón de peñas. El domingo 16 de agosto, tendrá lugar el tradicional concurso de tortillas y postres.

La Semana Cultural será clausurada el martes 18 de agosto con juegos tradicionales para niños y una chocolatada popular que pondrá el broche de oro de unos días inolvidables en los que la cultura se convierte en el nexo de unión de los vecinos de Abelón.