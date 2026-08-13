Villalpando, pasión taurina

Villalpando ya está inmerso en sus fiestas de San Roque, unas celebraciones que durante estos días vuelven a sacar a la calle el carácter festivo de la localidad y que afrontan a partir de mañana viernes algunas de sus jornadas más esperadas. El ambiente taurino tendrá un peso destacado en las fiestas de Villalpando, que se prepara ya para tomar el testigo de la localidad madrileña de Villaconejos para celebrar la cuarta edición del Congreso Nacional de Toro de Cajón en 2027. Pero no será el único motivo para acercarse hasta el municipio, donde las peñas han ido ganando protagonismo y han contribuido a ampliar la fiesta de día.

Mapa de los encierros. | / AYUNTAMIENTO DE VILLALPANDO

Entre las propuestas que centran la atención se encuentran los encierros mixtos del 15 y del 18 de agosto. El Ayuntamiento quiere reforzar especialmente esta modalidad, que combina el encierro en el campo con la entrada en el pueblo y la subida por la Puerta Villa. La intención es seguir consolidando la presencia de caballistas y dar mayor impulso a una de las señas de identidad de estas fiestas.

El calendario taurino tendrá además otras citas de peso. El 14 de agosto, el Gran Concurso de Recortes abrirá una tarde especialmente vinculada al mundo del toro, mientras que el día 15 habrá capea tradicional. El 16 llegará la Vaca de la Prueba y una nueva capea, y el 17 se celebrará el XVIII Toro de la Juventud de Astauvi, seguido de otra capea tradicional. El 18 volverá a ser protagonista el encierro mixto.

Las peñas, el alma de las fiestas

Pero San Roque también se vive fuera de la plaza y del recorrido de los festejos. Las peñas de Villalpando han conseguido en los últimos años potenciar de forma notable la fiesta durante el día con sus propios tardeos y propuestas musicales. Son numerosas las peñas en esta localidad y reúnen a vecinos de distintas edades. Algunas organizan actividades por la mañana y otras durante la tarde, con DJs, actuaciones en directo y encuentros abiertos a todo el mundo. Esta evolución ha hecho que la celebración no quede concentrada únicamente en los grandes momentos del programa, sino que encuentre en las propias peñas nuevos espacios para reunirse, compartir y mantener el ambiente festivo a lo largo de la jornada.

Esa iniciativa ha convertido las calles y los espacios vinculados a las peñas en otro de los puntos de encuentro de estas fiestas. El ambiente se prolongará además por la noche con propuestas como la Macrodiscoteca Lunar Show tras el desfile del día 14, el Cuarteto El Salón y AMON-RA el día 15, The Goat Festival el 16 y La Última Legión el 17. A ello se suma el desfile de peñas del viernes, que recorrerá el trayecto entre el Parque Venus y la Plaza Mayor acompañado por la charanga Los Chumachos, una de las citas que contribuirá a llevar el ambiente festivo al centro de la localidad.

La programación también reserva espacio para los más jóvenes y para propuestas pensadas para vivir las fiestas de una manera participativa. El 17 de agosto, los Chiquibueyes darán paso después al "Torito de la Mujer".

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El programa mantiene también el componente tradicional y religioso de San Roque. El próximo domingo 16 de agosto, la procesión y misa solemne en honor al patrón ocuparán un lugar destacado.