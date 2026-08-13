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Más vigilancia y controles para preservar la seguridad de vecinos y visitantes durante las fiestas de Fuentelapeña

La Guardia Civil reforzará la vigilancia en el pueblo e intensificará los controles de alcohol y drogas para evitar posibles incidentes

Blanco, en el centro, con autoridades locales y responsables de la Guardia Civil y de Tráfico.

Blanco, en el centro, con autoridades locales y responsables de la Guardia Civil y de Tráfico. / Cedida

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M. J. Cachazo

Con el objetivo de garantizar la integridad de vecinos y visitantes durante las fiestas patronales, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha presidido este jueves una reunión de coordinación de seguridad en Fuentelapeña.

En el encuentro han participado el teniente de alcalde, Ernesto Moreno, y la concejala Raquel Rodríguez; el comandante de la Guardia Civil, Jesús G. Tejada, y el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez, entre otros.

El dispositivo de seguridad perfilado contempla reforzar la presencia y vigilancia de la Guardia Civil en el pueblo durante las fiestas, mientras que el Subsector de Tráfico intensificará los controles de alcoholemia y drogas.

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Tras la reunión, Blanco ha destacado la importancia de la prevención y la colaboración para que las fiestas se desarrollen con normalidad y ha deseado a vecinos y visitantes de Fuentelapeña que disfruten de unas fiestas seguras, cívicas y sin incidencias.

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