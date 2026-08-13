Solemne izado de la enseña nacional en la Plaza Mayor de Villalobos: "En esta bandera cabemos todos"

Villalobos ha rendido su particular homenaje a la bandera nacional durante un emotivo acto celebrado en el marco de sus fiestas patronales en honor de Santa Clara. La inauguración de un mástil de diez metros en el que, a partir de ahora, ondeará la enseña nacional de forma permanente en la Plaza Mayor del municipio, tuvo lugar el pasado miércoles durante un acto al que asistieron autoridades provinciales y locales, así como militares y vecinos.

El alcalde de Villalobos, Julián Alonso, presidió el acto, acompañado por el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, el subdelegado de Defensa en Zamora, Antonio Romero, autoridades militares, alcaldes y concejales de municipios colindantes, representantes de instituciones locales y el director del Coro San Alfonso de Zamora, Francisco Javier Escudero.

GALERÍA | Izado de la bandera de España en Villalobos / Cedidas

La solemne ceremonia también contó con un gran respaldo popular y, en el preludio del izado, el párroco de Villalobos, Abelardo Febrero, procedió a bendecir la bandera y a compartir con los presentes una oración de gracias.

Una vez izada la enseña nacional el alcalde de Villalobos resaltó, en un mensaje integrador y de unidad, que “en esta bandera cabemos todos”. Además, precisó que la enseña izada en la localidad “no pertenece a ningún partido político, ni a ninguna ideología; es el símbolo de nuestra convivencia y de los valores que nos unen”.

Una vez concluido el solemne acto, el Ayuntamiento agasajó a vecinos e invitados a un vino español. Por último, el consistorio ha destacado el “apoyo incondicional” recibido de los militares de la Subdelegación de Defensa de Zamora, que “aportaron su experiencia” para poder organizar y celebrar el acto de izado de la bandera.