Solemne izado de la enseña nacional en la Plaza Mayor de Villalobos: "En esta bandera cabemos todos"
Autoridades civiles, militares y vecinos asisten a la inauguración de un mástil de 10 metros en el que, de forma permanente, ondeará un "símbolo" de unidad y convivencia
Villalobos ha rendido su particular homenaje a la bandera nacional durante un emotivo acto celebrado en el marco de sus fiestas patronales en honor de Santa Clara. La inauguración de un mástil de diez metros en el que, a partir de ahora, ondeará la enseña nacional de forma permanente en la Plaza Mayor del municipio, tuvo lugar el pasado miércoles durante un acto al que asistieron autoridades provinciales y locales, así como militares y vecinos.
El alcalde de Villalobos, Julián Alonso, presidió el acto, acompañado por el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, el subdelegado de Defensa en Zamora, Antonio Romero, autoridades militares, alcaldes y concejales de municipios colindantes, representantes de instituciones locales y el director del Coro San Alfonso de Zamora, Francisco Javier Escudero.
La solemne ceremonia también contó con un gran respaldo popular y, en el preludio del izado, el párroco de Villalobos, Abelardo Febrero, procedió a bendecir la bandera y a compartir con los presentes una oración de gracias.
Una vez izada la enseña nacional el alcalde de Villalobos resaltó, en un mensaje integrador y de unidad, que “en esta bandera cabemos todos”. Además, precisó que la enseña izada en la localidad “no pertenece a ningún partido político, ni a ninguna ideología; es el símbolo de nuestra convivencia y de los valores que nos unen”.
Una vez concluido el solemne acto, el Ayuntamiento agasajó a vecinos e invitados a un vino español. Por último, el consistorio ha destacado el “apoyo incondicional” recibido de los militares de la Subdelegación de Defensa de Zamora, que “aportaron su experiencia” para poder organizar y celebrar el acto de izado de la bandera.
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