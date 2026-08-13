El pregón y una sardinada popular, para abrir boca en las fiestas de Alcañices

La “Raya” de España y Portugal tiene estos días como capital festiva a una histórica villa de Alcañices inmersa en la celebración de unas animadas y concurridas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque, con una amplia y variada oferta de actos para todos los gustos y colores en el que, sin lugar a dudas, será el mejor programa festivo en cantidad y en calidad de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba.

Antonio Ángel García Cañedo, más conocido como “Toñín el Polla”, abrió las puertas de par en par a los festejos con un sentido, emotivo y magnífico pregón contando una historia que, aún siendo la suya, es idéntica a la de muchos alistanos de la posguerra. “Con 16 años, en 1968, me fui a Madrid. No me fui por aventura, me fui por necesidad. Como tantos hijos de esta tierra cogí una maleta pequeña, mucho miedo, mucha esperanza y a Alcañices dentro del alma y en 1969, con 17 años, ya estaba en Alemania. No fue fácil, fue duro, pero mereció la pena, porque el esfuerzo siempre acaba dando sus frutos y además allí conocí al amor de mi vida, Juana, que es mi mujer desde el 31 de julio de 1977”, aseguró.

El pregonero, en el centro de la imagen, rodeado de sus familiares. / Ch. S.

Aunque reside feliz en Carboneras (Almería), el pueblo de su esposa, Aliste siempre fue, es y será su vida: “Alcañices no es solo un pueblo, es historia, infancia, familia, memoria, querencia, es volver, mirar la plaza y la Torre del Reloj y saber que uno está en casa, es una forma de vivir y también una forma de querer. Somos alcañizanos, orgullosos de serlo, nunca perdamos los mejor que tenemos nuestras raíces, muestra unión, nuestro orgullo de pueblo y nuestras fiestas. Pocas emociones hay más grandes para un hombre de pueblo que volver a ver a su gente y hablarles desde el corazón. Porque yo, como vosotros, soy un alistano más, uno de los que crecimos entre calles de tierra, olor a campo, sonido de campanas al amanecer y enseñanzas sencillas que valían para toda la vida”.

La tradición manda y, un año más el 13 de agosto, la “Fiesta de la sardina” fue la protagonista de una jornada, en la que una tierra con sabores a Ternera de Aliste cambió por el olor al pescado asado al calor de la lumbre gracias a la iniciativa del “Barrio de la Atalaya”, que abrió las celebraciones con las dulzainas de “La Chispa de Aliste”. La eucaristía mañanera tuvo lugar en el patio de las viviendas del “Alto la Atalaya”, disfrutando luego los asistentes de un picoteo de pastas y limonada.

Un vecino asa sardinas para llenar de sabor las fiestas de Alcañices. / Ch. S.

La Avenida de Castilla y León fue el escenario ideal para los hinchables de agua y el cañón de la espuma, a la vez que animaba el cotarro la charanga “Manaita Rumbera”, mientras el característico olor a uno de los más preciados productos de los mares comenzaba a impregnar hasta el último rincón de la capital alistana. Comensales alcañizanos y allegados procedentes de otros pueblos alistanos dieron buena cuenta de las sabrosas sardinas asadas acompañadas de buen pan, vino o refrescos. Solo por esta vez y como suele ser habitual, la verbena popular con la orquesta “Musical Compás” se programó frente a la panadería de “Antolín Román”.

Día de Vísperas

Las “Vísperas” del 14 de agosto, viernes, volverán a protagonizar una de las jornadas festivas más cargadas de eventos, que darán comienzo a las 12.00 horas con el pregón tradicional a la antigua usanza a cargo de la alguacila Cristina Aguiar Fuentes y el desfile de gigantillas lideradas por “Tratado y Concordia”, con homenaje póstumo a uno de sus grandes impulsores, Miguel Ángel Alonso Llamas.

El auditorio municipal “Tratado de Alcañices” acogerá a las 14.30 horas la comida de las peñas, que a las 18.00 horas iniciarán sus desfiles desde la calle “Hospital”, bajo los sones de la charanga “Rotato”, hasta la plaza de toros, donde tendrá lugar el festival taurino, con un cartel de lujo integrado por el rejoneador Sergio Vegas y los matadores Morenito de Aranda, Javier Herrero, Jesús Almería y Caminero.

La terraza del bar “La Toscana” acogerá a las 20.30 horas la actuación de “Los Kalis” con lo mejor del pop, la rumba y el flamenco. En la Plaza Mayor, a las 22.45 horas, actuará África Herrero. El grupo Clan Zero amenizará la verbena popular en la Plaza AlcaldTomásas Carrión.