Las orquestas, plato fuerte en las fiestas de Nuez

Este jueves arrancan en Nuez de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Trabazos, las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, con un amplio y variado programa que durante cuatro días convertirá a la antigua Villa en la capital transfronteriza de la música, los bailes y el folclore.

Los juegos infantiles serán los grandes protagonistas en el colegio a partir de las 18.00 horas y el Pabellón Polideportivo Cubierto será el escenario donde la juventud disputará su partido de fútbol sala. Tarde de folclore con la actuación de los dos grupos más representativos de la comarca: a las 19.00 horas actuará la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras y a las 20.00 horas Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes. Una inmejorable ocasión para revivir la tradición alistana y trasmontana entre danzas al son de las gaitas, las dulzainas y los tamboriles, con el aderezo de la siempre mágica y colorida indumentaria tradicional alistana de hombre y mujer.

Para las 22.00 horas está programada una pancetada por cortesía del coto de caza en Ricasenda. La primera verbena popular dará comienzo a la una de la madrugada y contara con la actuación de la orquesta Kronos de Salamanca hasta altas horas de la madrugada.

Viernes 14 de agosto, día de vísperas, cuya primera alternativa serán las Alcoholimpiadas para mayores de 18 años en la Plaza de la Era. La segunda apuesta de la tarde será a las 20.00 horas con el concierto de Pandereteras de Raigal en la Plaza la Ermita. En este mismo lugar tendrá lugar hacia la media noche la segunda verbena popular con la actuación de la orquesta Expresión de Zamora, con bingo en el descanso, y al finalizar seguirá la fiesta con el DJ alistano Mar Villar.

La jornada del día grande, sábado 15 de agosto, se iniciará a las 8.30 horas, con la alborada tradicional alistana por las calles del pueblo. Momento álgido de las fiestas a las 12 de la mañana con la misa de acción de gracias en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, patrona de Nuez. Sobremesa para el campeonato de tute (Fashion) y a las 19.00 horas tardeo de rumbas españolas en la ermita. Turno a las 20.00 horas para el salto de la medida con bollos del Horno del Abuelo para todos. Noche musical con la actuación de Xfitos Rock Band con bingo en el descanso. A partir de las 3 de la madrugada turno para el DJ EB Rose.

Jornada fin de fiestas el domingo con el futbolín humano a las 18.00 horas en el colegio y campeonato de tajuela en Las Mayadinas, concurso de postres y para finalizar a las 22.00 horas calderetada a cargo del coto de caza en la Plaza la Moral.

Como prólogo a los días grandes Nuez han disfrutado ya de diferentes actividades como la representación teatral de "Los Baños de Argel", una charla de Cristina Manías y la presentación de "El Principito" en alistano, un taller infantil de Brain Up, una fiesta ochentera y una comida de la asociación cultural Fuente Grande. Además hubo torneo de fútbol para los niños, cine infantil, teatro con Farsa Cervantina, formación en primeros auxilios y fiesta del cubata con el DJ Gonmarrr.

Nuez de Aliste será una magnifica alternativa del 13 al 16 de agosto para aquellos portugueses y españoles que deseen disfrutar del buen ambiente, algo que, sin lugar a dudas, cada año ofrecen las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción.