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Estabilizado un incendio forestal declarado en Ferreruela de Tábara

El fuego se ha iniciado a las 16.33 horas en la localidad tabaresa y ha obligado a movilizar a medios aéreos y terrestres

Terrenos en los que se ha originado el incendio forestal de Ferreruela de Tábara.

Terrenos en los que se ha originado el incendio forestal de Ferreruela de Tábara. / Cedida

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Un nuevo incendio forestal en la provincia de Zamora ha obligado a movilizar hasta Ferreruela de Tábara un amplio dispositivo de medios aéreos y terrestres que ha logrado estabilizarlo en apenas dos horas.

El fuego se inició a las 16.33 horas en un paraje de la localidad hasta el que se desplazaron dos medios aéreos, tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y otras tantas autobombas. En las labores de extinción de las llamas también han colaborado un bulldozer y dos cuadrillas helitransportadas.

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Por el momento se desconocen las causas que han originado el fuego, que ha afectado a terrenos de matorral, masa arbolada, pasto y parcelas agrícolas.

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