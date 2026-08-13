Estabilizado un incendio forestal declarado en Ferreruela de Tábara

Un nuevo incendio forestal en la provincia de Zamora ha obligado a movilizar hasta Ferreruela de Tábara un amplio dispositivo de medios aéreos y terrestres que ha logrado estabilizarlo en apenas dos horas.

El fuego se inició a las 16.33 horas en un paraje de la localidad hasta el que se desplazaron dos medios aéreos, tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y otras tantas autobombas. En las labores de extinción de las llamas también han colaborado un bulldozer y dos cuadrillas helitransportadas.

Por el momento se desconocen las causas que han originado el fuego, que ha afectado a terrenos de matorral, masa arbolada, pasto y parcelas agrícolas.