Herido en la cabeza tras empotrarse el vehículo que conducía contra un muro en Muga de Sayago
El hombre ha sido trasladado al centro de salud de Bermillo
Todo listo para el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente del 15 de agosto, cuando están previstos más de 7 millones de desplazamiento de largo recorrido por las carreteras de toda España
T. S.
Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras impactar el turismo que conducía contra un muro en Muga de Sayago. El accidente de tráfico ha ocurrido cerca de las 7 de la mañana de este jueves, en concreto, en el kilómetro 8 de la carretera ZA-P-2226.
A pesar de la aparatosidad del accidente y del golpe recibido en la cabeza, el varón ha estado consciente en todo momento.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias, que ha enviado a la zona una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, que ha sido trasladado al centro de salud de Bermillo de Sayago.
Operación de tráfico
Mientras tanto, ya está todo listo para el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente del 15 de agosto, cuando están previstos más de 7 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de toda España. Tráfico insiste en ser prudentes en todos los trayectos, especialmente en carreteras convencionales, no bajar la guardia en los trayectos cortos y conocidos y, por supuesto, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.
En estos días de calor en los que el riesgo de incendios es extremo es fundamental estar permanentemente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas.
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