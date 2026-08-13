Fiestas en Villabuena del Puente: preparado el dispositivo de seguridad para evitar incidentes

Villabuena del Puente se prepara para celebrar los días grandes de sus fiestas patronales en honor de San Roque, que se prolongarán hasta el 18 de agosto con un variado programa de actividades, en el que, un año más, destacan los eventos taurinos.

Para preservar la integridad de vecinos y visitantes que se esperan durante los próximos días, el subdelegado del Gobierno Ángel Blanco, ha participado este jueves en la reunión de coordinación de seguridad celebrada en Villabuena del Puente.

En el encuentro han participado también el alcalde, Constantino de la Iglesia, el comandante de la Guardia Civil Jesús G. Tejada, la capitán Elisabel Sinde y el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez, junto a representantes de la Guardia Civil y de Tráfico y miembros de la corporación municipal.

La reunión ha servido para constatar que Villabuena del Puente es una localidad con prácticamente inexistente incidencia delictiva, y el objetivo es mantener estos excelentes niveles de seguridad durante las fiestas y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutarlas con tranquilidad y responsabilidad.