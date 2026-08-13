Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Así ha sido el eclipse de sol en la provincia de ZamoraBebé fallecida en Toro: la investigaciónAccidente de tráfico en Muga de Sayago (Zamora)El Zamora CF - Cultural Leonesa: la crónica del partido
instagramlinkedin

Fiestas en Villabuena del Puente: preparado el dispositivo de seguridad para evitar incidentes

La Comisión de Seguridad constata que la incidencia delictiva en el pueblo es "prácticamente inexistente"

Autoridades provinciales y locales posan tras la reunión de la comisión de seguridad.

Autoridades provinciales y locales posan tras la reunión de la comisión de seguridad. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Cachazo

Villabuena del Puente se prepara para celebrar los días grandes de sus fiestas patronales en honor de San Roque, que se prolongarán hasta el 18 de agosto con un variado programa de actividades, en el que, un año más, destacan los eventos taurinos.

Para preservar la integridad de vecinos y visitantes que se esperan durante los próximos días, el subdelegado del Gobierno Ángel Blanco, ha participado este jueves en la reunión de coordinación de seguridad celebrada en Villabuena del Puente.

En el encuentro han participado también el alcalde, Constantino de la Iglesia, el comandante de la Guardia Civil Jesús G. Tejada, la capitán Elisabel Sinde y el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez, junto a representantes de la Guardia Civil y de Tráfico y miembros de la corporación municipal.

Noticias relacionadas y más

La reunión ha servido para constatar que Villabuena del Puente es una localidad con prácticamente inexistente incidencia delictiva, y el objetivo es mantener estos excelentes niveles de seguridad durante las fiestas y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutarlas con tranquilidad y responsabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: 'Un cielo impresionante
  2. La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
  3. Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
  4. Aliste denuncia un posible “boicot” a la recogida de basura con contenedores llenos de piedras y vigas
  5. Sanabria suma una nueva vecina centenaria: Elisa Pedrero Pérez celebra un siglo de vida
  6. Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle
  7. Fariza solicita 'amparo' a la Junta por el 'abandono absoluto' del Arroyo del Pisón, una de las 'líneas de defensa' de Sayago
  8. Ricobayo, el pueblo zamorano marcado por un puente romano, una barca histórica y la construcción de su gran embalse

Fiestas en Villabuena del Puente: preparado el dispositivo de seguridad para evitar incidentes

Fiestas en Villabuena del Puente: preparado el dispositivo de seguridad para evitar incidentes

Ayudas urgentes de hasta 25.000 euros para agricultores y ganaderos afectados por incendios como el de Fermoselle

Ayudas urgentes de hasta 25.000 euros para agricultores y ganaderos afectados por incendios como el de Fermoselle

Autorizado el pago de dos ayudas de 5.500 euros para pymes y autónomos afectados por el incendio de Fermoselle

Autorizado el pago de dos ayudas de 5.500 euros para pymes y autónomos afectados por el incendio de Fermoselle

Más ayudas para cuatro pueblos de Sayago afectados por el incendio de Fermoselle: 276.000 euros para obras de interés general

Más ayudas para cuatro pueblos de Sayago afectados por el incendio de Fermoselle: 276.000 euros para obras de interés general

Arranca la media veda en Zamora: Los cazadores afrontan con optimismo la temporada por la cría favorable de la codorniz

Encuentro literario en Fuentesaúco: Seis escritores comparten sus inquietudes con los lectores

Encuentro literario en Fuentesaúco: Seis escritores comparten sus inquietudes con los lectores

Pillan al volante a un adolescente sin carnet en un pueblo de Aliste: el padre iba de copiloto

Pillan al volante a un adolescente sin carnet en un pueblo de Aliste: el padre iba de copiloto

El famoso chef internacional que ha visto el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: "Impresionante"

Tracking Pixel Contents