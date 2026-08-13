Las fiestas de La Asunción y San Roque destierran por unos días la despoblación rural: Los pueblos de Aliste, Tábara y Alba rebosan vida

Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y San Roque están logrando el milagro de desterrar, aunque solo sea por unos días, el triste fenómeno de la despoblación rural galopante, que durante la mayor parte del año convierte a los pueblos en el paraíso de la tercera edad, con calles y plazas vacías y en soledad, pero que durante estas fechas vuelven a tener niños, jóvenes y adolescentes.

Los días 15 y 16 de agosto son el epicentro de las fiestas patronales veraniegas. Muestra de ello son los pueblos que veneran bien a la Virgen de la Asunción o a San Roque: Alcañices, Flores, Palazuelo de las Cuevas, Nuez, Cabañas, Litos, Tábara, Pobladura, Losilla, Vide o Ferreruela. En estos pueblos y durante un largo fin de semana, los bailes nocturnos serán los grandes protagonistas para disfrutar, como dice el dicho alistano, hasta altas horas de la madrugada.

Alcañices será este año el pueblo con más actuaciones verbeneras y además con formaciones de primera fila. Tras la actuación este jueves de “Musical Compás” quedan por delante “Clan Zero” el viernes, “Royal” el sábado”, Cañón” el domingo y “La Huella” el lunes.

Integrantes de la banda Top Líder, que actuará en Pobladura de Aliste durante sus fiestas. / Ch. S.

Flores de Aliste, pequeño y acogedor pueblo perteneciente al municipio de Gallegos del Río, con alrededor de 40 vecinos, es un ejemplo de colaboración vecinal. Para su suerte y desgracia la fiesta patronal coincide con la Virgen de la Asunción, 15 de agosto, el día con más festejos de España, por lo que no es fácil encontrar una orquesta y menos a buen precio. Aun así, el pueblo siempre ha tenido actuación en directo para los bailes nocturnos gracias al esfuerzo de los vecinos que pagan a escote lo que haga falta.

La verbena popular se ha adelantado a este viernes con la afamada orquesta “Talismán” de Vigo, con la particularidad de que como ya es tradición cada año Flores contará con la afluencia masiva de los vecinos de Valer de Aliste, pues son dos pueblos muy unidos, como hermanos, desde siempre. La misa y la procesión serán el sábado y la comida popular el domingo.

En Vide de Alba, municipio de Losacino, el viernes veneran a Nuestra Señora la Virgen de la Encina, al margen de hinchables para los niños, cena por cortesía del coto de caza y bailes nocturnos con el DJ Rayo. El sábado habrá juegos infantiles, campeonato tradicional de tajuela, bailes tradicionales con el grupo “La Arracada” y verbena popular con la disco móvil “La Timba”.

En Palazuelo de las Cuevas este jueves actúa la orquesta “Voodoo Show”, el viernes a las 20.00 horas habrá folclore con "Manteos y Monteras" y merienda popular para el pueblo. El sábado, tarde flamenca con Los Kalis y por la noche actuación de Alberto Martín.

Celebración de La Obisparra, en una edición festiva anterior. / Ch. S.

Los amantes de las mascaradas tienen una cita obligada el día 15 en Pobladura de Aliste, a las 19.30 horas, con “La Obisparra”. No obstante, el pueblo vuelve a apostar fuerte por las verbenas populares con actuaciones en directo y este jueves actuará la banda Top Líder, liderada por el cantante Rafa Pastor, unos de los mejores grupos de pop y rock en el mundo de la verbena en España. En Nuez, el jueves bailes nocturnos con el grupo Kronos y el viernes con la orquesta “Expresión”.

En Ferreruela de Tábara las verbenas estarán amenizadas este jueves por “Marbella”, el viernes “Ferre Sound Festival”, el sábado “La Ocaband” y el domingo “Expresión”. Un año más actuaciones de lujo en Litos con “Guadí” el jueves, “M30” el viernes y “Expresión” el sábado. En Tábara “Renovation Experience” el jueves, “Acordes” el viernes y “Princesa” el sábado.

En la Tierra de Alba la localidad de Ricobayo es la que ofrece un mejor programa y más alternativas, por su ubicación, para gentes tanto albarinas, como alistanas, sayaguesas y de Tierra del Pan. La orquesta “Musical Compás” abría la movida el miércoles y este jueves proseguirá la fiesta con “Tucan Brass”. La orquesta “Syra” de Salamanca actuará el viernes y la macrodiscoteca “Fantástica” el sábado.

Losilla de Alba apuesta para los bailes nocturnos el viernes por “Horizón” y el sábado por la macrodiscoteca “Tivoli”, cena para todos los vecinos del pueblo el domingo.