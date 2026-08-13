Encuentro literario en Fuentesaúco: Seis escritores comparten sus inquietudes con los lectores

Bajo el título de “Puentes de papel”, el Teatro Municipal acogerá este viernes 14 de agosto, a partir de las 20.00 horas, el I Encuentro Literario de Fuentesaúco, en el que participarán seis escritores: Gustavo Tobal, Yolanda Fidalgo, Héctor Fernández Soriano, Pilar Mesonero Cembellín, Ayesa G. Amo y Luis Miguel de Dios.

Moderado por el profesor Ángel Rodríguez, director del instituto saucano y coordinador del Club de Lectura, el Encuentro Literario busca acercar a los autores con sus lectores y responder a las inquietudes y curiosidades de estos sobre la escritura y la creación literaria. Para ello, los escritores harán una pequeña presentación de su trayectoria y de su visión literaria y leerán algún párrafo de sus obras.

Otro de los objetivos de la reunión es sentar las bases para que la literatura y la cultura en general estén presentes en los pueblos y lleguen al mayor número de personas en el medio rural.

Por este motivo, se intentará que el I Encuentro Literario tenga continuidad y se celebre también en meses distintos a los veraniegos. La entrada será libre.