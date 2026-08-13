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Encuentro literario en Fuentesaúco: Seis escritores comparten sus inquietudes con los lectores

La primera edición de la iniciativa cultural se celebrará este viernes 14 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Municipal con entrada libre

Una edición pasada de la Feria del Libro en Fuentesaúco

Una edición pasada de la Feria del Libro en Fuentesaúco / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

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M. J. Cachazo

Bajo el título de “Puentes de papel”, el Teatro Municipal acogerá este viernes 14 de agosto, a partir de las 20.00 horas, el I Encuentro Literario de Fuentesaúco, en el que participarán seis escritores: Gustavo Tobal, Yolanda Fidalgo, Héctor Fernández Soriano, Pilar Mesonero Cembellín, Ayesa G. Amo y Luis Miguel de Dios.

Moderado por el profesor Ángel Rodríguez, director del instituto saucano y coordinador del Club de Lectura, el Encuentro Literario busca acercar a los autores con sus lectores y responder a las inquietudes y curiosidades de estos sobre la escritura y la creación literaria. Para ello, los escritores harán una pequeña presentación de su trayectoria y de su visión literaria y leerán algún párrafo de sus obras.

Otro de los objetivos de la reunión es sentar las bases para que la literatura y la cultura en general estén presentes en los pueblos y lleguen al mayor número de personas en el medio rural.

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Por este motivo, se intentará que el I Encuentro Literario tenga continuidad y se celebre también en meses distintos a los veraniegos. La entrada será libre.

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