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Castronuevo de los Arcos amplía su patrimonio musical y festivo con un baile creado por Luis Antonio Pedraza

La Asociación Cultural Santa Águeda será la encargada de estrenar este sábado 15 de agosto la nueva coreografía procesional y de ofertorio dedicada a Nuestra Señora de la Asunción

El musicólogo Luis Antonio Pedraza, en un actuación en la provincia.

El musicólogo Luis Antonio Pedraza, en un actuación en la provincia. / Araceli Saavedra / LZA

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M. J. Cachazo

La Asociación Cultural Santa Águeda de Castronuevo de los Arcos estrenará este sábado 15 de agosto, a partir de las 12.00 horas, un nuevo baile procesional de ofertorio dedicado a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la localidad.

El músico e investigador zamorano, Luis Antonio Pedraza, ha compuesto este nuevo baile procesional, que permitirá a la localidad sumar una nueva pieza a su rico patrimonio musical y festivo. La obra ha sido creada expresamente para Castronuevo de los Arcos y está concebida para flauta de tres agujeros y tamboril, una de las formaciones instrumentales más representativas de la tradición musical zamorana.

La composición toma como punto de partida las fórmulas rítmicas y el lenguaje musical propios de la zona, buscando que, pese a tratarse de una creación nueva, mantenga una estrecha vinculación con la identidad sonora y coreográfica del territorio.

Se trata de un baile de carácter procesional y de ofertorio, pensado específicamente para acompañar el homenaje a la Virgen de la Asunción durante las celebraciones de la localidad. Música, movimiento y devoción se unen así en una pieza creada para un contexto concreto y con vocación de integrarse en las celebraciones tradicionales de Castronuevo.

Códigos musicales heredados

Para Luis Antonio Pedraza, la composición parte de la idea de que la tradición también puede enriquecerse mediante nuevas creaciones que conozcan, respeten y utilicen los códigos musicales heredados. En este caso, el nuevo baile no pretende reproducir una pieza antigua, sino desarrollar una obra original desde el lenguaje de la música tradicional de la zona.

El estreno tendrá además un componente especialmente significativo al ser la propia Asociación Cultural Santa Águeda la encargada de interpretar coreográficamente el baile por primera vez, convirtiendo la composición musical en una manifestación colectiva vinculada directamente con los vecinos y con la celebración de Nuestra Señora de la Asunción.

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Con esta nueva obra, Castronuevo de los Arcos suma a sus celebraciones un baile creado expresamente para la localidad y para su Virgen, con la intención de que pueda permanecer, transmitirse y formar parte de su patrimonio cultural en los próximos años.

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