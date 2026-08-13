Ayudas urgentes de hasta 25.000 euros para agricultores y ganaderos afectados por incendios como el de Fermoselle
La subvención mínima asciende a 5.500 euros, que podría incrementarse en función de la superficie agrícola afectada, el número de animales perdidos o colmenas destruidas
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta ha aprobado este jueves una nueva línea de ayudas para paliar los daños provocados por incendios forestales registrados en Castilla y León como el originado el pasado 29 de julio en Fermoselle en explotaciones agrarias y ganaderas.
Las subvenciones directas y "urgentes" a agricultores, ganaderos y apicultores profesionales titulares de explotaciones ubicadas en los municipios afectados suman un importe total de 1.864.500 euros. La ayuda mínima asciende a 5.500 euros por beneficiario.
De ella se beneficiarán 339 agricultores, ganaderos y apicultores titulares de explotaciones agrarias afectadas. Esta cuantía podrá incrementarse hasta un máximo de 25.000 euros en función de la superficie agrícola afectada, el número de animales fallecidos, perdidos o sacrificados y las colmenas destruidas, de acuerdo con los baremos que se aprueben en próximos acuerdos.
Esta ayuda constituye un primer apoyo económico inmediato para todos los beneficiarios incluidos en el acuerdo, sin perjuicio de las cuantías adicionales que puedan aprobarse posteriormente en función de la valoración definitiva de los daños sufridos.
La identificación de los beneficiarios se ha realizado a partir de la información disponible en la propia Administración, evitando trámites adicionales y permitiendo acelerar la llegada de los fondos a las explotaciones afectadas.
Estas ayudas económicas se suman al dispositivo de apoyo inmediato desplegado por la Junta, que ha permitido distribuir ya más de 1,5 millones de kilos de alimento, forraje y paja en las provincias de Zamora, Ávila, León y Segovia, para atender las demandas trasladadas por las explotaciones afectadas y garantizando el suministro de recursos básicos para mantener la actividad ganadera y apícola en las zonas damnificadas. En total, han llegado a las zonas afectadas por los incendios cerca de un centenar de camiones con alimento.
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