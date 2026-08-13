Más ayudas para cuatro pueblos de Sayago afectados por el incendio de Fermoselle: 276.000 euros para obras de interés general

Cuatro municipios de Sayago afectados por el incendio forestal que el pasado 29 de julio se originó en Fermoselle recibirán una ayuda del programa Renacel, que permitirá contratar a personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general.

Así lo ha decidido la Junta este jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario y telemático, convocado para avanzar en el desarrollo y la ejecución de las actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales durante este verano.

Uno de los acuerdos adoptados se basa en destinar 1,5 millones de euros al programa Renacel, una línea extraordinaria de ayudas para municipios afectados. De esta medida se beneficiarán 32 municipios de Castilla y León, de los que cuatro pertenecen a la comarca de Sayago: Fariza, Fermoselle, Villar del Buey y Muga de Sayago.

La ayuda asignada para la contratación de desempleados asciende a 72.000 euros, salvo en el caso de Muga de Sayago, que se reduce a 60.000 euros. La distribución de los fondos se ha realizado atendiendo a la superficie afectada por los incendios en cada municipio, de acuerdo con los datos facilitados por los servicios técnicos de la Administración autonómica disponibles.

Objetivos

El objetivo de esta medida es favorecer la recuperación y regeneración de los territorios dañados mediante la contratación temporal de personas desempleadas para la ejecución de obras y servicios de interés general y social, necesarias para favorecer la vuelta a la normalidad en los municipios incluidos en el programa. En concreto las actuaciones se centrarán en la reparación de daños en infraestructuras, espacios naturales y entornos urbanos y rurales.

Las subvenciones financiarán los costes laborales derivados de la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Las contrataciones podrán realizarse a jornada completa o parcial y tendrán una duración subvencionable de entre 90 y 180 días, con una ayuda máxima de 12.000 euros por contrato. Los destinatarios preferentes serán las personas desempleadas de larga duración.

Con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos, las entidades locales beneficiarias podrán solicitar un anticipo del 100 % de la subvención concedida, lo que permitirá iniciar las actuaciones con mayor rapidez y facilitará la disponibilidad inmediata de recursos para afrontar los trabajos previstos.

Las contrataciones podrán desarrollarse hasta el 30 de junio de 2027, mientras que el plazo máximo de justificación de las ayudas finalizará el 31 de agosto de 2027.